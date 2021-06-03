На Львівщині затримали посадовця, який вимагав 100 тисяч у волонтера

На Львівщині затримали посадовця, який вимагав 100 тисяч у волонтера
На Львівщині працівники Державного бюро розслідувань затримали першого заступника міського голови однієї з міськрад. Посадовець вимагав у волонтера 100 тисяч гривень за передачу автобуса «Вольво» на потреби військових.

Про це повідомляють на сайті ДБР.

Інформують, що цей транспортний засіб міська рада раніше отримала як гуманітарну допомогу з Фінляндії.

Хабар отримала спільниця посадовця. Одразу після передачі коштів чиновника затримали.

Найближчим часом йому повідомлять про підозру в отриманні неправомірної вигоди та нецільовому використанні гуманітарної допомоги в час війни.

На Львівщині затримали посадовця, який вимагав 100 тисяч у волонтера


Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Тривають першочергові слідчі (розшукові) дії, неправомірну вигоду вилучили.

Процесуальне керівництво здійснює Львівська обласна прокуратура.

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Теги: ДБР, хабар, Львівщина
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