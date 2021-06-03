На Львівщині затримали посадовця, який вимагав 100 тисяч у волонтера





Про це повідомляють на



Інформують, що цей транспортний засіб міська рада раніше отримала як гуманітарну допомогу з Фінляндії.



Хабар отримала спільниця посадовця. Одразу після передачі коштів чиновника затримали.



Найближчим часом йому повідомлять про підозру в отриманні неправомірної вигоди та нецільовому використанні гуманітарної допомоги в час війни.







Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.



Тривають першочергові слідчі (розшукові) дії, неправомірну вигоду вилучили.



Процесуальне керівництво здійснює Львівська обласна прокуратура.

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