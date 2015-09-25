В Україні розгортають нову систему оповіщення: у чому її особливість
Сьогодні, 16:35
Державна служба надзвичайних ситуацій спільно з мобільними операторами запроваджує систему оповіщення із використанням технології Cell broadcast.
Як повідомляє пресслужба ДСНС, повідомлення відразу виводиться на екран телефону, поверх усіх програм або заблокованого екрана, з одночасним гучним попереджувальним звуковим сигналом.
Як пояснили у відомстві, це роблять задля оперативного інформування населення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій або інших небезпечних подій та послідовність дій у цих ситуаціях.
Зазначається, що абонентам "Київстару" найближчим часом почнуть надходити тестові повідомлення від DSNS.
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Як повідомляє пресслужба ДСНС, повідомлення відразу виводиться на екран телефону, поверх усіх програм або заблокованого екрана, з одночасним гучним попереджувальним звуковим сигналом.
Як пояснили у відомстві, це роблять задля оперативного інформування населення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій або інших небезпечних подій та послідовність дій у цих ситуаціях.
Зазначається, що абонентам "Київстару" найближчим часом почнуть надходити тестові повідомлення від DSNS.
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