У війні за Україну загинули волиняни Валентин Миколайчук та Юрій Шліхта

У війні за Україну загинули двоє волинських воїнівтаІнформацію про їхню загибель підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.Страшна звістка про загибель Валентина Миколайчука 2001 року народження сколихнула його рідне село Тур, що на Ратнівщині. Хлопець загинув у результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України у Київській області.Завтра, 8 квітня, в 11.00 в селі Тур відбудеться поховання загиблого Героя.Сьогодні, 7 квітня, стало відомо про ще одну гірку втрату Волині. У бою з російським окупантом загинув військовослужбовець з міста Володимир Юрій Шліхта.Тіло воїна везтимуть до Володимира завтра, 8 квітня, орієнтрвно увечері.Жителів громади просять гідно зустріти Юрія, утворивши живий коридор з вулиці Луцької до Устилузької. Про час прибуття земляка до Володимира голова громадиповідомить згодом.