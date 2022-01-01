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У війні за Україну загинули волиняни Валентин Миколайчук та Юрій Шліхта

У війні за Україну загинули волиняни Валентин Миколайчук та Юрій Шліхта
У війні за Україну загинули двоє волинських воїнів Валентин Миколайчук та Юрій Шліхта.

Інформацію про їхню загибель підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.

Страшна звістка про загибель Валентина Миколайчука 2001 року народження сколихнула його рідне село Тур, що на Ратнівщині. Хлопець загинув у результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України у Київській області.

Завтра, 8 квітня, в 11.00 в селі Тур відбудеться поховання загиблого Героя.

Сьогодні, 7 квітня, стало відомо про ще одну гірку втрату Волині. У бою з російським окупантом загинув військовослужбовець з міста Володимир Юрій Шліхта.

Тіло воїна везтимуть до Володимира завтра, 8 квітня, орієнтрвно увечері.

Жителів громади просять гідно зустріти Юрія, утворивши живий коридор з вулиці Луцької до Устилузької. Про час прибуття земляка до Володимира голова громади Ігор Пальонка повідомить згодом.


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Теги: воїни, загибель, Волинь, Валентин Миколайчук, Юрій Шліхта
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