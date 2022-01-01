На Волинському напрямку існує ймовірність ракетно-бомбових ударів з Білорусі, – Генштаб ЗСУ. ЗВЕДЕННЯ

Триває сорок третя доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню.Ворог продовжує підготовку до наступу на сході України. Окупанти здійснюють перегрупування військ з метою завершення формування наступального угруповання, повідомляє Генштаб ЗСУ станом на 18 годину 7 квітня.Інформують, що ворог здійснює заходи щодо нарощування авіаційної складової та системи управління, продовжує ведення розвідки.Основні зусилля противник зосереджує на захопленні міста Маріуполь, веденні наступу у районі міста Ізюм та спробах прорвати оборону на Донецькому напрямку.Напротивник намагається не допустити подальшого просування підрозділів Збройних Сил України та покращити тактичне положення своїх підрозділів в деяких районах.Наіснує імовірність ракетно-бомбових ударів ворога по об’єктах військової та цивільної інфраструктури з території Республіки Білорусь.Напротивник активних дій не проводив, підрозділи окупантів, що виведені на територію Республіки Білорусь, здійснюють демонстраційні дії з метою недопущення перекидання підрозділів Збройних Сил України з вказаного району на інші напрямки.Окремі підрозділи російських окупантів зі складу Східного військового округу та повітряно-десантних військ збройних сил Російської Федерації, що після відходу з України відновлюють боєздатність та здійснюють перегрупування на території республіки білорусь, ймовірно, будуть направлені для посилення угруповання ворожих військ наНапротивник завершує проведення перегрупування та відновлення боєздатності підрозділів Центрального військового округу у визначених районах Брянської та Курської областей. Існує ймовірність подальшого направлення зазначених підрозділів на інші операційні напрямки, зокрема і для ведення бойових дій на Донецькому та Луганському напрямках.Наворог проводить активні заходи з нарощування системи управління та зв’язку в інтересах наступального угруповання військ.В районі Харкова до п’яти батальйонних тактичних груп ворога продовжують блокувати місто та обстрілювати його з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів.Окупанти утримують місто Ізюм, намагаються продовжити наступ у напрямку на Слов’янськ та Барвінкове.Напротивник продовжує здійснювати вогневий вплив та ведення штурмових дій. Завдає ракетно-бомбових ударів, веде артилерійський вогонь по цивільній інфраструктурі населених пунктів. Порт Бердянськ окупантами використовується для перекидання озброєння, військової техніки та особового складу.Ворог також активізував зусилля на. Намагається продовжувати наступ в районах населених пунктів Донецький, Новотошківське і Попасна.Також противник намагався здійснити наступ у районах населених пунктів Мар’їнка, Борівське та Солодке. Спроби наступу успіху не мали.Імовірно, окупанти в найближчий час намагатимуться прорвати оборону наших військ в Сєверодонецькому, Авдіївському та Кураховському районах.Напротивник вів артилерійський вогонь, на окремих напрямках застосовував армійську авіацію. Намагається продовжити наступальні дії у напрямку населеного пункту Олександрівка.Корабельні угруповання противника в акваторіях Чорного і Азовського морів продовжують виконувати завдання щодо нанесення ракетних ударів по території України, ізоляції району ведення бойових дій та ведення розвідки.Окупаційна влада продовжує обмежувати права громадян України на тимчасово зайнятих територіях. Так, у Запорізькій області російські окупанти заборонили виїзд особам чоловічої статі у бік підконтрольної Українській владі території. Також фіксується зростання дефіциту товарів першої необхідності, особливо продовольчих, що в подальшому може призвести до ускладнення гуманітарної ситуації в зайнятому російськими окупантами регіоні.Сили оборони України, завдаючи втрат, продовжують відтісняти ворога та звільняти тимчасово захоплені окупантами території на окремих напрямках.