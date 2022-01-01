Батьки Іллі Сметаніна не вірять у державну зраду, а сам він каже, що зізнався через шок і тиск
Сьогодні, 18:17
Журналісти впливового англомовного щотижневика The Economist, який виходить в Англії з 1843 року, три дні провели в Луцьку. Тут вони поспілкувалися з батьками, друзями і колегами Іллі Сметаніна, якого на початку березня затримала СБУ за передачу даних спецслужбам Росії. У СБУ переконані, що зрадник здав ворогу інформацію, яку той використав для нападу на військовий аеродром.
Інформаційне агентство Волинські Новини переклало статтю The Economist про любителя літаків і СРСР Іллю Сметаніна, якому загрожує ув’язнення за статтею 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).
О пів на п’яту ранку 24 лютого російські ракети влучили у військовий аеродром біля Луцька. На щастя, ніхто не загинув. Через кілька днів СБУ показала відео із зізнанням 35-річного луцького скрипаля та любителя авіації Іллі Сметаніна, який розповів, що перед атакою він передав росіянам військову інформацію.
Сметанін сказав, що познайомився з російським військовим у соцмережах у 2010 році й передавав йому відео та фото траєкторій польотів та оборонних споруд на аеродромі. «Свою провину визнаю, – сказав він. – Прошу вибачення в українського народу».
У цій публікацій ми не подаємо повний переклад статті The Economist, лише частину про те, що про Іллю, його затримання, перебування в камері та загалом можливу причетність до державної зради розповідають його батьки.
Як розповіли батьки Іллі, нині його тримають в одиночній камері в СІЗО. Він не має можливості ні зателефонувати чи відповісти на дзвінок, ні написати листа. «Йому навіть не можна тримати в камері скрипку, бо це підвищує ризик вчинення самогубства», – сказав батько Ігор Сметанін.
Перед початком повномасштабного вторгнення Росії Ілля бігав по аптеках, бо обоє батьків хворіли на коронавірус. На запитання, щеплення якою вакциною зробила родина (адже один із музикантів оркестру розповів, що сім’я надала перевагу російському препарату Sputnik), Ігор Сметанін відповів: «Здається, AstraZeneca».
Усю родину 24 лютого розбудили вибухи на аеродромі. «Я не міг зрозуміти, що відбувається, – пригадав батько. – Ілля сказав: «Це війна». Він зателефонував друзям-льотчикам, які повідомили, що покинули базу за кілька годин до бомбардування.
В обідню пору 1 березня до квартири Сметаніних прийшли слідчий СБУ та двоє агентів. Вони провели обшук, вилучили телефон і ноутбук Іллі й забрали його на допит, сказавши батькам, що їхній син повернеться за кілька годин. Батьки не мали відомостей про Іллю два дні. Лише вранці 3 березня з ними нарешті зв’язався адвокат, який розповів, що його призначено захищати Іллю і що вони мали лише кілька годин, аби підготуватися до першого судового засідання.
В умовах воєнного стану, запровадженого в перший день війни, батьків Сметаніна до зали суду не пустили. Вони бачили сина тільки в коридорі, встигли запитати, як він. Почули у відповідь: «Я в нормі».
Того дня відео з його зізнанням показали на телебаченні. В мирний час це було б незаконно, але в умовах воєнного стану такі трансляції дозволено, повідомив речник СБУ. Батьки Іллі помітили подряпину на лобі сина, відзначили, що він говорив повільніше, ніж зазвичай, тому в них виникло враження, що Ілля говорить за сценарієм. Адвокат Сметаніна розповів, що бачив медичний висновок, в якому вказано, що Іллю побили, коли він перебував під вартою.
Адвокат оголосив про самовідвід. Було призначеного нового захисника. (Жоден адвокат не захотів називати своє ім’я через величезне зацікавлення громадськості цією справою). Новий правозахисник зустрівся зі Сметаніним перед слуханням 11 березня, на якому подав клопотання про призначення Іллі домашнього арешту як запобіжного заходу. Суд відхилив клопотання у зв’язку з ризиком передачі інформації.
На цьому засіданні в залі суду були присутні батьки, але Ілля вийшов на зв’язок через інтернет. Він був у тому ж одязі, в якому його затримали. Суддя дав батькам дві хвилини, аби поговорити з сином. Ілля запевнив, що з ним усе добре, і попросив не передавати йому так багато їжі.
Ігор та Марина Сметаніни сподіваються, що суд винесе вирок у найближчі два місяці. Згідно з інформацією СБУ, Ілля Сметанін обвинувачується в тому, що передавав ворожим спецслужбам інформацію про типи та кількість військових літаків, місця їхньої дислокації та тренувальні польоти, а також персональні дані військовослужбовців аеродрому. Протягом 24-28 лютого він постійно зливав інформацію про результати вторгнення російських військ на Волинь.
«Йому навіть не можна тримати в камері скрипку, бо це підвищує ризик вчинення самогубства»
Адвокат Сметаніна досі не бачив обвинувачення, висунуте прокурором. Коли правозахисник запитав Іллю, чому той зробив зізнання на відео, то Сметанін розповів, що перебував у шоковому стані й на нього тиснули. Пізніше він відмовився визнавати свою провину за звинуваченням у державній зраді.
Повторний авіаудар по луцькому аеродромі стався через два тижні після першого. Пізніше обстріляли нафтобазу. Відкрита російська агресія об’єднала українців. А учасників аероклубу «Крила Волині» та Facebook-спільноти «Збережемо древній Лучеськ» затримали та допитали спецслужби.
Багато містян критикують сім’ю Сметаніних як російськомовну, а отже, проросійську. Однак члени родини матері Ігоря Сметаніна – українці, як і батьки Марини по обох лініях.
«Ілля на 75% українець, тому заявляти, що він міг це зробити, – просто маячня. Усі наші родичі тут. Наші родичі, які живуть у Чернігові, зараз ховаються в укритті й не можуть вибратися з міста», – розповів Ігор Сметанін. «Чому ми жили би тут так довго, якби насправді не хотіли бути тут?» – звернула увагу Марина Сметаніна.
Люди уникають Сметаніних. Марина розповіла, що в навчальному закладі, де вона працює концертмейстером, їй дали зрозуміти, що хотіли б, аби вона звільнилася. Студенти Ігоря Сметаніна лояльні до нього, однак він радіє, що зараз заняття тривають онлайн. Але все ж подружжя переживає, що може втратити роботу. «Єдине, що я вмію, – грати на скрипці, – зазначив батько Іллі Сметаніна. – Що я маю робити? Просто сидіти вдома? Моє життя тоді втратить сенс. Це стосується і моєї дружини».
Марина та Ігор Сметаніни сумують за сином. Вони переживають: навіть якщо Іллю звільнять з-під варти, його репутацію буде зіпсуто. Вони щиро вірять, що він не винний.
Винен чи не винен Ілля Сметанін у державній зраді і чи допомагав він Росії, скаже суд.
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Інформаційне агентство Волинські Новини переклало статтю The Economist про любителя літаків і СРСР Іллю Сметаніна, якому загрожує ув’язнення за статтею 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).
О пів на п’яту ранку 24 лютого російські ракети влучили у військовий аеродром біля Луцька. На щастя, ніхто не загинув. Через кілька днів СБУ показала відео із зізнанням 35-річного луцького скрипаля та любителя авіації Іллі Сметаніна, який розповів, що перед атакою він передав росіянам військову інформацію.
Сметанін сказав, що познайомився з російським військовим у соцмережах у 2010 році й передавав йому відео та фото траєкторій польотів та оборонних споруд на аеродромі. «Свою провину визнаю, – сказав він. – Прошу вибачення в українського народу».
У цій публікацій ми не подаємо повний переклад статті The Economist, лише частину про те, що про Іллю, його затримання, перебування в камері та загалом можливу причетність до державної зради розповідають його батьки.
Як розповіли батьки Іллі, нині його тримають в одиночній камері в СІЗО. Він не має можливості ні зателефонувати чи відповісти на дзвінок, ні написати листа. «Йому навіть не можна тримати в камері скрипку, бо це підвищує ризик вчинення самогубства», – сказав батько Ігор Сметанін.
Перед початком повномасштабного вторгнення Росії Ілля бігав по аптеках, бо обоє батьків хворіли на коронавірус. На запитання, щеплення якою вакциною зробила родина (адже один із музикантів оркестру розповів, що сім’я надала перевагу російському препарату Sputnik), Ігор Сметанін відповів: «Здається, AstraZeneca».
Усю родину 24 лютого розбудили вибухи на аеродромі. «Я не міг зрозуміти, що відбувається, – пригадав батько. – Ілля сказав: «Це війна». Він зателефонував друзям-льотчикам, які повідомили, що покинули базу за кілька годин до бомбардування.
В обідню пору 1 березня до квартири Сметаніних прийшли слідчий СБУ та двоє агентів. Вони провели обшук, вилучили телефон і ноутбук Іллі й забрали його на допит, сказавши батькам, що їхній син повернеться за кілька годин. Батьки не мали відомостей про Іллю два дні. Лише вранці 3 березня з ними нарешті зв’язався адвокат, який розповів, що його призначено захищати Іллю і що вони мали лише кілька годин, аби підготуватися до першого судового засідання.
В умовах воєнного стану, запровадженого в перший день війни, батьків Сметаніна до зали суду не пустили. Вони бачили сина тільки в коридорі, встигли запитати, як він. Почули у відповідь: «Я в нормі».
Того дня відео з його зізнанням показали на телебаченні. В мирний час це було б незаконно, але в умовах воєнного стану такі трансляції дозволено, повідомив речник СБУ. Батьки Іллі помітили подряпину на лобі сина, відзначили, що він говорив повільніше, ніж зазвичай, тому в них виникло враження, що Ілля говорить за сценарієм. Адвокат Сметаніна розповів, що бачив медичний висновок, в якому вказано, що Іллю побили, коли він перебував під вартою.
Адвокат оголосив про самовідвід. Було призначеного нового захисника. (Жоден адвокат не захотів називати своє ім’я через величезне зацікавлення громадськості цією справою). Новий правозахисник зустрівся зі Сметаніним перед слуханням 11 березня, на якому подав клопотання про призначення Іллі домашнього арешту як запобіжного заходу. Суд відхилив клопотання у зв’язку з ризиком передачі інформації.
На цьому засіданні в залі суду були присутні батьки, але Ілля вийшов на зв’язок через інтернет. Він був у тому ж одязі, в якому його затримали. Суддя дав батькам дві хвилини, аби поговорити з сином. Ілля запевнив, що з ним усе добре, і попросив не передавати йому так багато їжі.
Ігор та Марина Сметаніни сподіваються, що суд винесе вирок у найближчі два місяці. Згідно з інформацією СБУ, Ілля Сметанін обвинувачується в тому, що передавав ворожим спецслужбам інформацію про типи та кількість військових літаків, місця їхньої дислокації та тренувальні польоти, а також персональні дані військовослужбовців аеродрому. Протягом 24-28 лютого він постійно зливав інформацію про результати вторгнення російських військ на Волинь.
«Йому навіть не можна тримати в камері скрипку, бо це підвищує ризик вчинення самогубства»
Адвокат Сметаніна досі не бачив обвинувачення, висунуте прокурором. Коли правозахисник запитав Іллю, чому той зробив зізнання на відео, то Сметанін розповів, що перебував у шоковому стані й на нього тиснули. Пізніше він відмовився визнавати свою провину за звинуваченням у державній зраді.
Повторний авіаудар по луцькому аеродромі стався через два тижні після першого. Пізніше обстріляли нафтобазу. Відкрита російська агресія об’єднала українців. А учасників аероклубу «Крила Волині» та Facebook-спільноти «Збережемо древній Лучеськ» затримали та допитали спецслужби.
Багато містян критикують сім’ю Сметаніних як російськомовну, а отже, проросійську. Однак члени родини матері Ігоря Сметаніна – українці, як і батьки Марини по обох лініях.
«Ілля на 75% українець, тому заявляти, що він міг це зробити, – просто маячня. Усі наші родичі тут. Наші родичі, які живуть у Чернігові, зараз ховаються в укритті й не можуть вибратися з міста», – розповів Ігор Сметанін. «Чому ми жили би тут так довго, якби насправді не хотіли бути тут?» – звернула увагу Марина Сметаніна.
Люди уникають Сметаніних. Марина розповіла, що в навчальному закладі, де вона працює концертмейстером, їй дали зрозуміти, що хотіли б, аби вона звільнилася. Студенти Ігоря Сметаніна лояльні до нього, однак він радіє, що зараз заняття тривають онлайн. Але все ж подружжя переживає, що може втратити роботу. «Єдине, що я вмію, – грати на скрипці, – зазначив батько Іллі Сметаніна. – Що я маю робити? Просто сидіти вдома? Моє життя тоді втратить сенс. Це стосується і моєї дружини».
Марина та Ігор Сметаніни сумують за сином. Вони переживають: навіть якщо Іллю звільнять з-під варти, його репутацію буде зіпсуто. Вони щиро вірять, що він не винний.
Винен чи не винен Ілля Сметанін у державній зраді і чи допомагав він Росії, скаже суд.
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