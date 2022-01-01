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Завтра у Луцьку прощатимуться з воїном, який загинув у Харкові

Завтра у Луцьку прощатимуться з воїном, який загинув у Харкові
У п’ятницю, 8 квітня, о 11.00 у кафедральному соборі Святої Трійці відспівають військовослужбовця Дзятка Юрія Андрійовича, 07.05.1979 року народження.

Про це повідомляє Луцька міська рада.

Інформують, що Юрій Дзятко був призваний на військову службу по мобілізації 07 березня 2022 року.

Воїн загинув 26 березня під час виконання бойового завдання в місті Харків.

Вічна пам‘ять та слава Героям!


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Теги: Юрій Дзятко, загибель, війна
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