Завтра у Луцьку прощатимуться з воїном, який загинув у Харкові

Дзятка Юрія Андрійовича, 07.05.1979 року народження.



Про це повідомляє Луцька міська рада.



Інформують, що Юрій Дзятко був призваний на військову службу по мобілізації 07 березня 2022 року.



Воїн загинув 26 березня під час виконання бойового завдання в місті Харків.



Вічна пам‘ять та слава Героям!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У п’ятницю, 8 квітня, о 11.00 у кафедральному соборі Святої Трійці відспівають військовослужбовця, 07.05.1979 року народження.Про це повідомляє Луцька міська рада.Інформують, що Юрій Дзятко був призваний на військову службу по мобілізації 07 березня 2022 року.Воїнв місті Харків.Вічна пам‘ять та слава Героям!

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