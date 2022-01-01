Двоє захисників з Волині віддали своє життя за Україну
Сьогодні, 14:22
Луцька громада має ще дві втрати на війні із Росією.
Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.
Старший лейтенант Зайцев Аркадій Олександрович загинув 18 березня року в результаті артилерійського обстрілу в районі міста Миколаїв. 27-річний військовий проходив військову службу з 27 травня 2017 року.
Сержант Дзятко Юрій Андрійович загинув 26 березня року під час виконання бойового завдання в місті Харкові. 42-річний військовий був призваний на військову службу по мобілізації 7 березня 2022 року.
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Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.
Старший лейтенант Зайцев Аркадій Олександрович загинув 18 березня року в результаті артилерійського обстрілу в районі міста Миколаїв. 27-річний військовий проходив військову службу з 27 травня 2017 року.
Сержант Дзятко Юрій Андрійович загинув 26 березня року під час виконання бойового завдання в місті Харкові. 42-річний військовий був призваний на військову службу по мобілізації 7 березня 2022 року.
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