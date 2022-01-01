Двоє захисників з Волині віддали своє життя за Україну

Двоє захисників з Волині віддали своє життя за Україну
Луцька громада має ще дві втрати на війні із Росією.

Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.

Старший лейтенант Зайцев Аркадій Олександрович загинув 18 березня року в результаті артилерійського обстрілу в районі міста Миколаїв. 27-річний військовий проходив військову службу з 27 травня 2017 року.

Сержант Дзятко Юрій Андрійович загинув 26 березня року під час виконання бойового завдання в місті Харкові. 42-річний військовий був призваний на військову службу по мобілізації 7 березня 2022 року.

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Теги: Луцьк, загибель, військові, Поліщук
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