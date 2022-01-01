В Україні через бойові дії зруйнували понад 20 тисяч кілометрів доріг





Про це під час брифінгу заявив перший заступник голови Укравтодору Андрій Івко, передає



"На 3 квітня у нас зруйновано 23 тис км доріг по всій Україні й 273 штучних споруди. Це мости, шляхопроводи, тощо. Загальна сума (збитків - ред.), яку ми вже підрахували, - це 874 млрд грн", - сказав Івко.



За його словами, підрахунок збитків Укравтодор проводить щоденно. Агентство готується до відновлення інфраструктури, щоб якомога швидше приступити до виконаня робіт після завершення війни.



Івко додав, що найбільші руйнування зафіксовані на сході, півдні й частині півночі України: це дороги і мости, які безпосередньо перебували чи перебувають у зоні бойових дій.



При цому, дорожню інфраструктуру руйнують і ракетні обстріли зі сторони Росії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні унаслідок бойових дій зруйновано 23 тис кілометрів доріг та 273 штучні споруди.Про це під час брифінгу заявив перший заступник голови Укравтодору Андрій Івко, передає Укрінформ "На 3 квітня у нас зруйновано 23 тис км доріг по всій Україні й 273 штучних споруди. Це мости, шляхопроводи, тощо. Загальна сума (збитків - ред.), яку ми вже підрахували, - це 874 млрд грн", - сказав Івко.За його словами, підрахунок збитків Укравтодор проводить щоденно. Агентство готується до відновлення інфраструктури, щоб якомога швидше приступити до виконаня робіт після завершення війни.Івко додав, що найбільші руйнування зафіксовані на сході, півдні й частині півночі України: це дороги і мости, які безпосередньо перебували чи перебувають у зоні бойових дій.При цому, дорожню інфраструктуру руйнують і ракетні обстріли зі сторони Росії.

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