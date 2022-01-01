Російських окупантів обкрадають свої ж вояки, – СБУ

Один із російських окупантів поскарждився дружині, що всі його речі, залишені у таборі в Білорусі, розікрали свої ж. Забрали навіть його військовий квиток і паспорт.Про це свідчить перехоплена розмова СБУ.Переконаний, що це справа рук «вояків» першого батальйону чи тиловиків. І відверто називає їх мародерами.Наголошує, що в них був боєць, якого залишили охороняти речі , але він «про*бался где-то в Пітєрє». Тобто – втік.Дружина обіцяє «кинути» йому грошей на карту, щоб купив собі речі.Але теж скаржиться на крадіжки. Щоправда, в них крадуть гроші з платіжних карток.«У меня на ростелеком с моей карты-то начали снимать... то я пошла все сама сняла».Обурена таким станом речей, додає: «Лучше бы, нах*й, здесь стояли».