Російських окупантів обкрадають свої ж вояки, – СБУ
Сьогодні, 14:47
Один із російських окупантів поскарждився дружині, що всі його речі, залишені у таборі в Білорусі, розікрали свої ж. Забрали навіть його військовий квиток і паспорт.
Про це свідчить перехоплена розмова СБУ.
Переконаний, що це справа рук «вояків» першого батальйону чи тиловиків. І відверто називає їх мародерами.
Наголошує, що в них був боєць, якого залишили охороняти речі , але він «про*бался где-то в Пітєрє». Тобто – втік.
Дружина обіцяє «кинути» йому грошей на карту, щоб купив собі речі.
Але теж скаржиться на крадіжки. Щоправда, в них крадуть гроші з платіжних карток.
«У меня на ростелеком с моей карты-то начали снимать... то я пошла все сама сняла».
Обурена таким станом речей, додає: «Лучше бы, нах*й, здесь стояли».
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Про це свідчить перехоплена розмова СБУ.
Переконаний, що це справа рук «вояків» першого батальйону чи тиловиків. І відверто називає їх мародерами.
Наголошує, що в них був боєць, якого залишили охороняти речі , але він «про*бался где-то в Пітєрє». Тобто – втік.
Дружина обіцяє «кинути» йому грошей на карту, щоб купив собі речі.
Але теж скаржиться на крадіжки. Щоправда, в них крадуть гроші з платіжних карток.
«У меня на ростелеком с моей карты-то начали снимать... то я пошла все сама сняла».
Обурена таким станом речей, додає: «Лучше бы, нах*й, здесь стояли».
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