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Російських окупантів обкрадають свої ж вояки, – СБУ

Російських окупантів обкрадають свої ж вояки, – СБУ
Один із російських окупантів поскарждився дружині, що всі його речі, залишені у таборі в Білорусі, розікрали свої ж. Забрали навіть його військовий квиток і паспорт.

Про це свідчить перехоплена розмова СБУ.

Переконаний, що це справа рук «вояків» першого батальйону чи тиловиків. І відверто називає їх мародерами.

Наголошує, що в них був боєць, якого залишили охороняти речі , але він «про*бался где-то в Пітєрє». Тобто – втік.

Дружина обіцяє «кинути» йому грошей на карту, щоб купив собі речі.

Але теж скаржиться на крадіжки. Щоправда, в них крадуть гроші з платіжних карток.

«У меня на ростелеком с моей карты-то начали снимать... то я пошла все сама сняла».

Обурена таким станом речей, додає: «Лучше бы, нах*й, здесь стояли».


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Теги: розмови, окупанти, Росія, крадіжки, СБУ
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