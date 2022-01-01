Російські окупанти вдарили ракетами по Миколаєву





Про це Олександр Сєнкеввич.



"Друзі, маємо кілька ракетних ударів по місту. Збираємо зараз дані. Не публікуйте ніяких фото чи відео до того, як це зроблять офіційні джерела", - йдеться в повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Миколаєві в обід 3 квітня чутно вибухи, за інформацією місцевої влади, російські окупанти здійснили кілька ракетних ударів по місту.Про це повідомив мер"Друзі, маємо кілька ракетних ударів по місту. Збираємо зараз дані. Не публікуйте ніяких фото чи відео до того, як це зроблять офіційні джерела", - йдеться в повідомленні.

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