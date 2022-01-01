Російські окупанти вдарили ракетами по Миколаєву
Сьогодні, 13:55
У Миколаєві в обід 3 квітня чутно вибухи, за інформацією місцевої влади, російські окупанти здійснили кілька ракетних ударів по місту.
Про це повідомив мер Олександр Сєнкеввич.
"Друзі, маємо кілька ракетних ударів по місту. Збираємо зараз дані. Не публікуйте ніяких фото чи відео до того, як це зроблять офіційні джерела", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомив мер Олександр Сєнкеввич.
"Друзі, маємо кілька ракетних ударів по місту. Збираємо зараз дані. Не публікуйте ніяких фото чи відео до того, як це зроблять офіційні джерела", - йдеться в повідомленні.
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