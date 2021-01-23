Українські захисники взяли під контроль місто Прип'ять та кордон з Білоруссю
Сьогодні, 13:14
Українські захисники повністю контролюють місто Прип'ять та кордон з Білоруссю, звідки наступали російські окупаційні війська.
Про це повідомляє Командування десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
"Сьогодні 3 квітня, підрозділи Десантно-штурмових військ Збройних Сил України взяли під контроль район міста Прип’ять та ділянку державного кордону України з Республікою Білорусь. Продовжуємо далі виконувати бойові завдання! Разом до перемоги! Слава ДШВ! Слава Україні", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє Командування десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
"Сьогодні 3 квітня, підрозділи Десантно-штурмових військ Збройних Сил України взяли під контроль район міста Прип’ять та ділянку державного кордону України з Республікою Білорусь. Продовжуємо далі виконувати бойові завдання! Разом до перемоги! Слава ДШВ! Слава Україні", - йдеться у повідомленні.
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