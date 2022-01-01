Від рук російського окупанта загинув захисник з Волині. ФОТО





Про це



Зазначають, що військовий загинув 31 березня.



"Гірко та несправедливо втрачати найкращих - наших захисників - Героїв.Розділяємо Ваш біль та горе. Низький уклін та світла пам'ять герою, що поклав своє життя за Україну", - йдеться у дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У війні з Росією загинув житель с. Карпилівка Дмитрук Олександр Степанович.Про це інформує Сошичненська сільська територіальна громада.Зазначають, що військовий загинув 31 березня."Гірко та несправедливо втрачати найкращих - наших захисників - Героїв.Розділяємо Ваш біль та горе. Низький уклін та світла пам'ять герою, що поклав своє життя за Україну", - йдеться у дописі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію