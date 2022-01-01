Від рук російського окупанта загинув захисник з Волині. ФОТО
Сьогодні, 12:12
У війні з Росією загинув житель с. Карпилівка Дмитрук Олександр Степанович.
Про це інформує Сошичненська сільська територіальна громада.
Зазначають, що військовий загинув 31 березня.
"Гірко та несправедливо втрачати найкращих - наших захисників - Героїв.Розділяємо Ваш біль та горе. Низький уклін та світла пам'ять герою, що поклав своє життя за Україну", - йдеться у дописі.
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Про це інформує Сошичненська сільська територіальна громада.
Зазначають, що військовий загинув 31 березня.
"Гірко та несправедливо втрачати найкращих - наших захисників - Героїв.Розділяємо Ваш біль та горе. Низький уклін та світла пам'ять герою, що поклав своє життя за Україну", - йдеться у дописі.
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