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Від рук російського окупанта загинув захисник з Волині. ФОТО

Від рук російського окупанта загинув захисник з Волині. ФОТО
У війні з Росією загинув житель с. Карпилівка Дмитрук Олександр Степанович.

Про це інформує Сошичненська сільська територіальна громада.

Зазначають, що військовий загинув 31 березня.

"Гірко та несправедливо втрачати найкращих - наших захисників - Героїв.Розділяємо Ваш біль та горе. Низький уклін та світла пам'ять герою, що поклав своє життя за Україну", - йдеться у дописі.
Від рук російського окупанта загинув захисник з Волині. ФОТО

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Теги: загибель, військовий, Сошичне
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