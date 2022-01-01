«Пекло XXI століття», – Подоляк про звірства окупантів на Київщині
Сьогодні, 11:45
Російські окупанти безжально і цинічно повбивали мирне населення у Київській області.
Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк наголосив, що міжнародні партнери мають зупинити подальші вбивства мирних людей.
"Київська область. Пекло 21 сторіччя. Тіла розстріляних чоловіків та жінок зі зв‘язаними руками. Найжахливіші злочини нацизму знову у Європі. Це навмисно зробила Росія. Введіть ембарго на енергоресурси, закрийте порти. Зупиніть вбивства зараз!" – написав Михайло Подоляк.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Російські окупанти під Києвом масово розстрілювали жителів. ФОТО 18+
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Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк наголосив, що міжнародні партнери мають зупинити подальші вбивства мирних людей.
"Київська область. Пекло 21 сторіччя. Тіла розстріляних чоловіків та жінок зі зв‘язаними руками. Найжахливіші злочини нацизму знову у Європі. Це навмисно зробила Росія. Введіть ембарго на енергоресурси, закрийте порти. Зупиніть вбивства зараз!" – написав Михайло Подоляк.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Російські окупанти під Києвом масово розстрілювали жителів. ФОТО 18+
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