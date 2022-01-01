«Пекло XXI століття», – Подоляк про звірства окупантів на Київщині





Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк



"Київська область. Пекло 21 сторіччя. Тіла розстріляних чоловіків та жінок зі зв‘язаними руками. Найжахливіші злочини нацизму знову у Європі. Це навмисно зробила Росія. Введіть ембарго на енергоресурси, закрийте порти. Зупиніть вбивства зараз!" – написав Михайло Подоляк.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти безжально і цинічно повбивали мирне населення у Київській області.Радник голови Офісу Президента наголосив , що міжнародні партнери мають зупинити подальші вбивства мирних людей."Київська область. Пекло 21 сторіччя. Тіла розстріляних чоловіків та жінок зі зв‘язаними руками. Найжахливіші злочини нацизму знову у Європі. Це навмисно зробила Росія. Введіть ембарго на енергоресурси, закрийте порти. Зупиніть вбивства зараз!" – написав Михайло Подоляк.

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