Російські окупанти під Києвом масово розстрілювали жителів. ФОТО 18+





Про це пише



Більш того, у багатьох убитих пов'язані за спиною руки, а самі вони вбиті пострілами в потилицю. У деяких населених пунктах окупанти намагалися приховати сліди злочинів, скидаючи тіла в братські могили.



Зокрема, у братській могилі в селі Мотижин Київської області виявили не менше шести тіл, серед них - сільська староста Ольга Сухенко, викрадена 23 березня, та її син. Чоловік Ольги Сухенко пізніше був знайдений на території населеного пункту в каналізаційному колодязі. Судячи з усього, їх усіх спочатку довго катували, а потім вбили пострілами в потилицю.



Однак в більшості своїй тіла вбитих лежать прямо на дорогах, або біля стін будівель. Окупанти розстрілювали людей, не зважаючи на стать і вік. Багато хто був убитий просто так. При цьому відступаючи, російські війська замінували все, що тільки можливо, включаючи двері, автомобілі, дитячі майданчики та навіть документи розстріляних українців.

















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські військові та поліцейські, а також представники ЗМІ після заходу в деокуповані міста Київської області зазнали шоку. Вони виявили величезну кількість тіл убитих росіянами цивільних українців, що часто лежать просто посеред вулиці.Про це пише "Слово і Діло". Більш того, у багатьох убитих пов'язані за спиною руки, а самі вони вбиті пострілами в потилицю. У деяких населених пунктах окупанти намагалися приховати сліди злочинів, скидаючи тіла в братські могили.Зокрема, у братській могилі в селі Мотижин Київської області виявили не менше шести тіл, серед них - сільська староста, викрадена 23 березня, та її син. Чоловік Ольги Сухенко пізніше був знайдений на території населеного пункту в каналізаційному колодязі. Судячи з усього, їх усіх спочатку довго катували, а потім вбили пострілами в потилицю.Однак в більшості своїй тіла вбитих лежать прямо на дорогах, або біля стін будівель. Окупанти розстрілювали людей, не зважаючи на стать і вік. Багато хто був убитий просто так. При цьому відступаючи, російські війська замінували все, що тільки можливо, включаючи двері, автомобілі, дитячі майданчики та навіть документи розстріляних українців.

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