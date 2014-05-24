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Російські окупанти під Києвом масово розстрілювали жителів. ФОТО 18+

Російські окупанти під Києвом масово розстрілювали жителів. ФОТО 18+
Українські військові та поліцейські, а також представники ЗМІ після заходу в деокуповані міста Київської області зазнали шоку. Вони виявили величезну кількість тіл убитих росіянами цивільних українців, що часто лежать просто посеред вулиці.

Про це пише "Слово і Діло".

Більш того, у багатьох убитих пов'язані за спиною руки, а самі вони вбиті пострілами в потилицю. У деяких населених пунктах окупанти намагалися приховати сліди злочинів, скидаючи тіла в братські могили.

Зокрема, у братській могилі в селі Мотижин Київської області виявили не менше шести тіл, серед них - сільська староста Ольга Сухенко, викрадена 23 березня, та її син. Чоловік Ольги Сухенко пізніше був знайдений на території населеного пункту в каналізаційному колодязі. Судячи з усього, їх усіх спочатку довго катували, а потім вбили пострілами в потилицю.

Однак в більшості своїй тіла вбитих лежать прямо на дорогах, або біля стін будівель. Окупанти розстрілювали людей, не зважаючи на стать і вік. Багато хто був убитий просто так. При цьому відступаючи, російські війська замінували все, що тільки можливо, включаючи двері, автомобілі, дитячі майданчики та навіть документи розстріляних українців.








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Теги: Київщина, вбивства, Росія
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