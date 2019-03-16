Путіну потрібна «хоч якась перемога» до 9 травня, – розвідка США

Володимир Путін зі своєю армією прагне отримати «хоч якусь перемогу» в Україні до 9 травня і влаштувати в Москві традиційний парад.



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За словами кількох американських чиновників, ознайомлених з останніми оцінками американської розвідки, Росія переглянула свою стратегію війни в Україні, щоб зосередитися на взяття під контроль Донбасу та інших регіонів на сході України з датою 9 травня.



За понад місяць війни російські сухопутні війська не змогли утримати контроль над районами, де вони вели бої.



Саме тому, за даними чиновників, Путіну необхідно продемонструвати «хоч якусь перемогу», і він сподівається взяти під контроль східний регіон України до початку травня.



«У Путіна 9 травня буде парад перемоги, незалежно від стану війни чи мирних переговорів, — сказав представник європейської оборони. — З іншого боку: парад перемоги з якими військами і технікою?»



Також американські та європейські чиновники стверджують, що будь-які терміни, які Москва може встановлювати на словах, не змінюють реальності, та схоже, що Росія готується до затяжного протистояння.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Росіїзі своєю армією прагне отримати «хоч якусь перемогу» в Україні до 9 травня і влаштувати в Москві традиційний парад.Про це пише УП з посиланням на CNN.За словами кількох американських чиновників, ознайомлених з останніми оцінками американської розвідки, Росія переглянула свою стратегію війни в Україні, щоб зосередитися на взяття під контроль Донбасу та інших регіонів на сході України з датою 9 травня.За понад місяць війни російські сухопутні війська не змогли утримати контроль над районами, де вони вели бої.Саме тому, за даними чиновників, Путіну необхідно продемонструвати «хоч якусь перемогу», і він сподівається взяти під контроль східний регіон України до початку травня.«У Путіна 9 травня буде парад перемоги, незалежно від стану війни чи мирних переговорів, — сказав представник європейської оборони. — З іншого боку: парад перемоги з якими військами і технікою?»Також американські та європейські чиновники стверджують, що будь-які терміни, які Москва може встановлювати на словах, не змінюють реальності, та схоже, що Росія готується до затяжного протистояння.

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