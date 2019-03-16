Путіну потрібна «хоч якась перемога» до 9 травня, – розвідка США

Путіну потрібна «хоч якась перемога» до 9 травня, – розвідка США
Президент Росії Володимир Путін зі своєю армією прагне отримати «хоч якусь перемогу» в Україні до 9 травня і влаштувати в Москві традиційний парад.

Про це пише УП з посиланням на CNN.

За словами кількох американських чиновників, ознайомлених з останніми оцінками американської розвідки, Росія переглянула свою стратегію війни в Україні, щоб зосередитися на взяття під контроль Донбасу та інших регіонів на сході України з датою 9 травня.

За понад місяць війни російські сухопутні війська не змогли утримати контроль над районами, де вони вели бої.

Саме тому, за даними чиновників, Путіну необхідно продемонструвати «хоч якусь перемогу», і він сподівається взяти під контроль східний регіон України до початку травня.

«У Путіна 9 травня буде парад перемоги, незалежно від стану війни чи мирних переговорів, — сказав представник європейської оборони. — З іншого боку: парад перемоги з якими військами і технікою?»

Також американські та європейські чиновники стверджують, що будь-які терміни, які Москва може встановлювати на словах, не змінюють реальності, та схоже, що Росія готується до затяжного протистояння.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Путін, 9 травня, парад, війна, розвідка, Донбас
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Навіть перед донькою соромно, що мови не знаю»: переселенці у Луцьку вперше зібралися на розмовний клуб української
Нарешті і на Волині: автівки п'яних водіїв вилучатимуть для ЗСУ
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Російські окупанти під Києвом масово розстрілювали жителів. ФОТО 18+
Сьогодні, 08:18
Путіну потрібна «хоч якась перемога» до 9 травня, – розвідка США
Сьогодні, 07:27
Керівництво РФ агітує цивільне населення вступати до лав збройних сил, – Генштаб
Сьогодні, 06:50
До табору українських біженців у Словаччині завітав ведмідь
Сьогодні, 06:02
Ексголова Конституційного суду – у Відні, легально перетнути кордон він не міг
Сьогодні, 05:29
Схожі новини
Канадський політолог у Луцьку розповів, чому війна проти Росії триватиме ще довго Канадський політолог у Луцьку розповів, чому війна проти Росії триватиме ще довго
16 березень, 2019, 07:36
Путін повідомив, коли припинить війну на Донбасі Путін повідомив, коли припинить війну на Донбасі
12 жовтень, 2016, 18:57
Дуда відповів РФ нецензурним польським прислів'ям Дуда відповів РФ нецензурним польським прислів'ям
25 березень, 01:17
Гроші та навчання у Росії: Путін шукає нові методи для втягування білорусів у війну Гроші та навчання у Росії: Путін шукає нові методи для втягування білорусів у війну
23 березень, 11:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Російські окупанти під Києвом масово розстрілювали жителів. ФОТО 18+
Сьогодні, 08:18
 0
Путіну потрібна «хоч якась перемога» до 9 травня, – розвідка США
Сьогодні, 07:27
 0
Керівництво РФ агітує цивільне населення вступати до лав збройних сил, – Генштаб
Сьогодні, 06:50
 0
До табору українських біженців у Словаччині завітав ведмідь
Сьогодні, 06:02
 0
Ексголова Конституційного суду – у Відні, легально перетнути кордон він не міг
Сьогодні, 05:29
 0
Медіа
відео
1/8