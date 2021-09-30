До табору українських біженців у Словаччині завітав ведмідь





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За словами зоолога Майкла Харінга, який прибув у складі оперативної групи, ведмідь міг бути на розвідці, на марші після пробудження від сплячки або він міг просто випадково пройти через це місце. Команда продовжить моніторинг території.



Табір на 400 місць є привабливим для ведмедів завдяки великій кількості їжі та запаху сміття. Вся територія колишнього військового містечка, яке тепер використовується як табір для біженців, має 80 га у гірській місцевості.



“Вже під час будівництва табору біженців ми вжили організаційних та технічних заходів, щоб не допустити на цю територію звірів”, – запевнив місцевих журналістам речник Збройних сил Словацької Республіки Марк Земаїч.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У таборі для транзитних біженців з України біля словацького міста Ліптовський Мікулаш військові, які забезпечують порядок, виявили сліди бурого ведемдя. На місце візиту клишоногого викликали фахівців, які встановили фотопастки.Про це повідомляє ТСН з посиланням на видання Novinky.За словами зоолога, який прибув у складі оперативної групи, ведмідь міг бути на розвідці, на марші після пробудження від сплячки або він міг просто випадково пройти через це місце. Команда продовжить моніторинг території.Табір на 400 місць є привабливим для ведмедів завдяки великій кількості їжі та запаху сміття. Вся територія колишнього військового містечка, яке тепер використовується як табір для біженців, має 80 га у гірській місцевості.“Вже під час будівництва табору біженців ми вжили організаційних та технічних заходів, щоб не допустити на цю територію звірів”, – запевнив місцевих журналістам речник Збройних сил Словацької Республіки

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