У Маріуполі вбили литовського режисера

У Маріуполі вбили литовського режисера
У Маріуполі загинув литовський режисер Мантас Кведаравічюс.

Про це повідомив режисер Віталій Манський у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Наш друг, учасник Артдокфест, литовський документаліст Мантас Кведаравічюс, сьогодні був убитий у Маріуполі, з камерою в руках», - написав Манський.



Кведаравічюс зняв фільм «Маріуполіс», який розповідає про життя в Маріуполі в умовах кризи.

Світова прем'єра відбулася 14 лютого 2016 року на Берлінському міжнародному кінофестивалі.

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Теги: Мантас Кведаравічюс, Маріуполь, війна
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