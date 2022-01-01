У Маріуполі вбили литовського режисера
Сьогодні, 04:34
У Маріуполі загинув литовський режисер Мантас Кведаравічюс.
Про це повідомив режисер Віталій Манський у Фейсбуці, передає Укрінформ.
«Наш друг, учасник Артдокфест, литовський документаліст Мантас Кведаравічюс, сьогодні був убитий у Маріуполі, з камерою в руках», - написав Манський.
Кведаравічюс зняв фільм «Маріуполіс», який розповідає про життя в Маріуполі в умовах кризи.
Світова прем'єра відбулася 14 лютого 2016 року на Берлінському міжнародному кінофестивалі.
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Про це повідомив режисер Віталій Манський у Фейсбуці, передає Укрінформ.
«Наш друг, учасник Артдокфест, литовський документаліст Мантас Кведаравічюс, сьогодні був убитий у Маріуполі, з камерою в руках», - написав Манський.
Кведаравічюс зняв фільм «Маріуполіс», який розповідає про життя в Маріуполі в умовах кризи.
Світова прем'єра відбулася 14 лютого 2016 року на Берлінському міжнародному кінофестивалі.
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