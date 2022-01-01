На дорозі недалеко від Києва знайшли мертві тіла оголених жінок під ковдрою





Про це у Twitter



Зауважують, що біля траси за 20 км від Києва знайшли мертві тіла мирних жителів. Під ковдрою лежали 4-5 мертвих оголених жінок, яких російські варвари намагалися спалити просто на узбіччі.



Зауважимо, що на вулицях вже звільненої від окупантів Бучі лежать тіла людей із звʼязаними руками, що були застрелені російськими солдатами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міноборони повідомило про знайдені мертві жіночі тіла на дорозі недалеко від Києва. ППро це у Twitter повідомило Міноборони України Зауважують, що біля траси за 20 км від Києва знайшли мертві тіла мирних жителів. Під ковдрою лежали 4-5 мертвих оголених жінок, яких російські варвари намагалися спалити просто на узбіччі.Зауважимо, що на вулицях вже звільненої від окупантів Бучі лежать тіла людей із звʼязаними руками, що були застрелені російськими солдатами.

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