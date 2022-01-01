Зеленський звернувся до «слуг», які запропонували змінити слова гімну: «Припиніть виставляти себе дурнями»
Сьогодні, 02:00
Президент Володимир Зеленський звернувся до двох народних депутатів зі своєї партії «Слуга Народу», які запропонували змінити слова національного гімну України.
Зробив він це у відеозверненні вночі 3 квітня.
Глава держави вважає, що ці депутати «абсолютно не розуміють, що відбувається в серцях наших людей. Настільки не розуміють, що аж придумали змінювати національний гімн».
«У мене питання до цих осіб: а що ви у своєму житті зробили такого, щоб у вас з'явилося моральне право змінювати слова гімну? Ви що – видатні поети? Може, ви відзначилися чимось у боях за Україну? Чи зараз час такий прийшов, що можна гімн міняти і це треба, коли тобі захочеться? Заспокойте емоції. Припиніть виставляти себе дурнями», — наголосив зеленський.
І додав, що якщо Верховна Рада навіть випадково проголосує за якісь подібні ініціативи, він свого підпису під таким законопроєктом не поставить. А отже він не набуде чинності.
Президент вважає, що авторам подібних пропозицій варто взяти зброю в руки та вирушити на поле бою: «Лише там щось зрозумієте».
Зауважимо, що 28 березня двоє народних депутатів від партії «Слуга Народу» — Іван Юнаков та Георгій Мазурашу — внесли до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонують змінити слова національного гімну України.
Зокрема, початок гімну, на їхню думку, повинен мати такий вигляд:
Процвітає України, її слава й воля!
Вже нам браття українці усміхнулась доля!
Гинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
Бо пануємо ми, браття, у своїй сторонці.
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Зробив він це у відеозверненні вночі 3 квітня.
Глава держави вважає, що ці депутати «абсолютно не розуміють, що відбувається в серцях наших людей. Настільки не розуміють, що аж придумали змінювати національний гімн».
«У мене питання до цих осіб: а що ви у своєму житті зробили такого, щоб у вас з'явилося моральне право змінювати слова гімну? Ви що – видатні поети? Може, ви відзначилися чимось у боях за Україну? Чи зараз час такий прийшов, що можна гімн міняти і це треба, коли тобі захочеться? Заспокойте емоції. Припиніть виставляти себе дурнями», — наголосив зеленський.
І додав, що якщо Верховна Рада навіть випадково проголосує за якісь подібні ініціативи, він свого підпису під таким законопроєктом не поставить. А отже він не набуде чинності.
Президент вважає, що авторам подібних пропозицій варто взяти зброю в руки та вирушити на поле бою: «Лише там щось зрозумієте».
Зауважимо, що 28 березня двоє народних депутатів від партії «Слуга Народу» — Іван Юнаков та Георгій Мазурашу — внесли до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонують змінити слова національного гімну України.
Зокрема, початок гімну, на їхню думку, повинен мати такий вигляд:
Процвітає України, її слава й воля!
Вже нам браття українці усміхнулась доля!
Гинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
Бо пануємо ми, браття, у своїй сторонці.
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