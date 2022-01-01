Зеленський звернувся до «слуг», які запропонували змінити слова гімну: «Припиніть виставляти себе дурнями»

Президентзвернувся до двох народних депутатів зі своєї партії «Слуга Народу», які запропонували змінити слова національного гімну України.Зробив він це у відеозверненні вночі 3 квітня.Глава держави вважає, що ці депутати «абсолютно не розуміють, що відбувається в серцях наших людей. Настільки не розуміють, що аж придумали змінювати національний гімн».«У мене питання до цих осіб: а що ви у своєму житті зробили такого, щоб у вас з'явилося моральне право змінювати слова гімну? Ви що – видатні поети? Може, ви відзначилися чимось у боях за Україну? Чи зараз час такий прийшов, що можна гімн міняти і це треба, коли тобі захочеться? Заспокойте емоції. Припиніть виставляти себе дурнями», — наголосив зеленський.І додав, що якщо Верховна Рада навіть випадково проголосує за якісь подібні ініціативи, він свого підпису під таким законопроєктом не поставить. А отже він не набуде чинності.Президент вважає, що авторам подібних пропозицій варто взяти зброю в руки та вирушити на поле бою: «Лише там щось зрозумієте».Зауважимо, що 28 березня двоє народних депутатів від партії «Слуга Народу» —та— внесли до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонують змінити слова національного гімну України.Зокрема, початок гімну, на їхню думку, повинен мати такий вигляд: