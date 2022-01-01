Загинув захисник України з міста Ківерці Андрій Назаревич

Андрія Назаревича.



Про це повідомляють на сайті Ківерцівської міської ради.



Похорон відбудеться 3 квітня о 10 годині.



Без батька залишилось двоє маленьких дітей.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття усім, хто знав та любив воїна!



Вічна слава полеглим Героям! Слава Україні!







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У місто Ківерці привезли тіло загиблого військовослужбовцяПро це повідомляють на сайті Ківерцівської міської ради.Похорон відбудеться 3 квітня о 10 годині.Без батька залишилось двоє маленьких дітей.висловлює співчуття усім, хто знав та любив воїна!Вічна слава полеглим Героям! Слава Україні!

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