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Загинув захисник України з міста Ківерці Андрій Назаревич

Загинув захисник України з міста Ківерці Андрій Назаревич
У місто Ківерці привезли тіло загиблого військовослужбовця Андрія Назаревича.

Про це повідомляють на сайті Ківерцівської міської ради.

Похорон відбудеться 3 квітня о 10 годині.

Без батька залишилось двоє маленьких дітей.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття усім, хто знав та любив воїна!

Вічна слава полеглим Героям! Слава Україні!



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Теги: Андрій Назаревич, Ківерці, загибель, війна
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