3 квітня на Волині: гортаючи календар





Сьогодні, 3 квітня, у світі відзначають День дитячої йоги та Всесвітній день вечірки.



3 квітня іменини відзначають власники таких імен: Антон, Річард, Бенедикт, Гендальф, Ізбигнєв, Панкратій, Сікст, Вініцій, Хома, Кирило, Яків, Агнія, Серафима, Ананій, Федір, Пахом, Филимон. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!



У світі сьогодні відзначають:



• Всесвітній день вечірки.

• День народження мобільного телефону.

• День народження кавомолки.

• День народження штрих-коду.

• День дитячої йоги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дата 3 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.Сьогодні, 3 квітня, у світі відзначають День дитячої йоги та Всесвітній день вечірки.3 квітня іменини відзначають власники таких імен: Антон, Річард, Бенедикт, Гендальф, Ізбигнєв, Панкратій, Сікст, Вініцій, Хома, Кирило, Яків, Агнія, Серафима, Ананій, Федір, Пахом, Филимон. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!У світі сьогодні відзначають:• Всесвітній день вечірки.• День народження мобільного телефону.• День народження кавомолки.• День народження штрих-коду.• День дитячої йоги.

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