3 квітня на Волині: гортаючи календар

3 квітня на Волині: гортаючи календар
Дата 3 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

Сьогодні, 3 квітня, у світі відзначають День дитячої йоги та Всесвітній день вечірки.

3 квітня іменини відзначають власники таких імен: Антон, Річард, Бенедикт, Гендальф, Ізбигнєв, Панкратій, Сікст, Вініцій, Хома, Кирило, Яків, Агнія, Серафима, Ананій, Федір, Пахом, Филимон. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

У світі сьогодні відзначають:

• Всесвітній день вечірки.
• День народження мобільного телефону.
• День народження кавомолки.
• День народження штрих-коду.
• День дитячої йоги.

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Теги: 3 квітня, календар
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