Звільнена Київщина, поєднані коханням люди та хороші вчинки: добрі новини від ВолиньPost за 2 квітня

2 квітня

Повномасштабна війна в країні вирує тридцять восьмий день. Однак українців не зламати. Ми не забуваємо посміхатися, адже в нас продовжують народжуватися діти, а закохані одружуватися! До того ж, призвичаїлись до гостинної Волині й переселенці, які займаються улюбленими справами тепер у нас.не перестає шукати добрі новини, тож пропонуємо чергову порцію світла у нашій щоденній рубриці.Сьогодні,, нагадаємо вам про таке:Розпочинаємо підбірку із традиційної доброї статистики. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.04 орієнтовно склали:‒ особового складу - близько 17800 осіб,‒ танків ‒ 631 од,‒ бойових броньованих машин ‒ 1776 од,‒ артилерійських систем – 317 од,‒ РСЗВ - 100 од,‒ засоби ППО - 54 од,‒ літаків – 143 од,‒ гелікоптерів – 134 од,‒ автомобільної техніки - 1236 од,‒ кораблі /катери - 7 од,‒ цистерн з ПММ - 76,‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня - 87.‒ спеціальна техніка - 24.‒ пускові установки ОТРК/ТРК - 4.Вітаємо на Волині! Завідувач відділення інтенсивної терапії та анестезіології КНП «Ірпінська ЦМЛ», лікар-анестезіолог з 42-річним досвідом, тепер рятує життя в Нововолинській лікарні. До слова, з перших днів війни він лікував поранених, знаходячись в тилу ворога.«Багато білорусів виїжджають до України, щоб чинити спротив зі зброєю в руках. Цифри різняться, приблизно від 500 до 1500 тис. білорусів вже воюють в ЗСУ. Більшість білорусів асоціюють успіх у цій війні з нашою особистою побудовою демократичної незалежної Білорусі», — наголосив політик.Також він додав, що білоруси децентралізовано чинять протидію війні й на території Білорусі.Луцький фотографвиставив на продаж світлини зі своїх виставок. Гроші, які виручить з продажу передасть військовим, які обороняють територіальну цілісність України. Зауважимо, що на фото — портрети лучан, яких добре знають містяни, бо вони стали символами Луцька.Українські військові знищили командира мотострілецького батальйону російської окупаційної армії. Він належав 38-й окремій гвардійській мотострілецькій бригади 35-ї армії східного військового округу РФ і мав звання майора російської армії.І ще одна чудова звістка! Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область - звільнені від загарбника. Дякуємо, нашим Збройним Силам України!В одному з луцьких центрів арттерапії художниця з Маріуполяу Луцьку проводить арттерапевтичні майстер-класи у техніці інтуїтивного живопису і навчає людей малювати картини кавою. Мистецтво, за її словами, допомагає відволіктися від пережитого, яке виринає страшними спогадами.Майстерна робота! На сході українські воїни відбили дві атаки ворога, знищивши до 80 загарбників, 3 танки, а також 2 БМП.У Львові морський піхотинецьосвідчився своїй коханій просто у стінах міської ради. До Ратуші волонтеркузаманили нібито на зустріч з мером - обговорити потреби батальйону. Але потім до кабінету міського голови несподівано зайшов Богдан і одразу став на коліно. Для неї це була несподіванка, адже вона знала, що її коханий за тисячу кілометрів, на передовій.