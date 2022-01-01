Звільнена Київщина, поєднані коханням люди та хороші вчинки: добрі новини від ВолиньPost за 2 квітня
02 квітень, 23:43
Повномасштабна війна в країні вирує тридцять восьмий день. Однак українців не зламати. Ми не забуваємо посміхатися, адже в нас продовжують народжуватися діти, а закохані одружуватися! До того ж, призвичаїлись до гостинної Волині й переселенці, які займаються улюбленими справами тепер у нас.
Інформаційне агентство ВолиньPost не перестає шукати добрі новини, тож пропонуємо чергову порцію світла у нашій щоденній рубриці.
Сьогодні, 2 квітня, нагадаємо вам про таке:
Генштаб оприлюднив нові дані про загальні втрати ворога
Розпочинаємо підбірку із традиційної доброї статистики. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.04 орієнтовно склали:
‒ особового складу - близько 17800 осіб,
‒ танків ‒ 631 од,
‒ бойових броньованих машин ‒ 1776 од,
‒ артилерійських систем – 317 од,
‒ РСЗВ - 100 од,
‒ засоби ППО - 54 од,
‒ літаків – 143 од,
‒ гелікоптерів – 134 од,
‒ автомобільної техніки - 1236 од,
‒ кораблі /катери - 7 од,
‒ цистерн з ПММ - 76,
‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня - 87.
‒ спеціальна техніка - 24.
‒ пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
«24 лютого приїхав на роботу і поїхав звідти 12 березня»: лікар-анестезіолог з Ірпеня тепер рятуватиме людей на Волині
Вітаємо на Волині! Завідувач відділення інтенсивної терапії та анестезіології КНП «Ірпінська ЦМЛ» Данило Костянтинович Лісняк, лікар-анестезіолог з 42-річним досвідом, тепер рятує життя в Нововолинській лікарні. До слова, з перших днів війни він лікував поранених, знаходячись в тилу ворога.
Представник Тихановської заявив, що близько 1,5 тисячі білорусів воюють за Україну
«Багато білорусів виїжджають до України, щоб чинити спротив зі зброєю в руках. Цифри різняться, приблизно від 500 до 1500 тис. білорусів вже воюють в ЗСУ. Більшість білорусів асоціюють успіх у цій війні з нашою особистою побудовою демократичної незалежної Білорусі», — наголосив політик.
Також він додав, що білоруси децентралізовано чинять протидію війні й на території Білорусі.
Луцький фотограф продає світлини заради української армії
Луцький фотограф Костянтин Семицький виставив на продаж світлини зі своїх виставок. Гроші, які виручить з продажу передасть військовим, які обороняють територіальну цілісність України. Зауважимо, що на фото — портрети лучан, яких добре знають містяни, бо вони стали символами Луцька.
Мінус один: ЗСУ ліквідували командира російського мотострілецького батальйону
Українські військові знищили командира мотострілецького батальйону російської окупаційної армії Руслана Петрухіна. Він належав 38-й окремій гвардійській мотострілецькій бригади 35-ї армії східного військового округу РФ і мав звання майора російської армії.
Уся Київська область звільнена від загарбників, – Міноборони
І ще одна чудова звістка! Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область - звільнені від загарбника. Дякуємо, нашим Збройним Силам України!
У Луцьку художниця з Маріуполя проводить майстер-класи
В одному з луцьких центрів арттерапії художниця з Маріуполя Тетяна Цікун у Луцьку проводить арттерапевтичні майстер-класи у техніці інтуїтивного живопису і навчає людей малювати картини кавою. Мистецтво, за її словами, допомагає відволіктися від пережитого, яке виринає страшними спогадами.
На сході українські захисники знищили майже 80 окупантів
Майстерна робота! На сході українські воїни відбили дві атаки ворога, знищивши до 80 загарбників, 3 танки, а також 2 БМП.
У Львові в кабінеті мера побралися морський піхотинець та волонтерка
У Львові морський піхотинець Богдан Масляк освідчився своїй коханій просто у стінах міської ради. До Ратуші волонтерку Галину Мороз заманили нібито на зустріч з мером - обговорити потреби батальйону. Але потім до кабінету міського голови несподівано зайшов Богдан і одразу став на коліно. Для неї це була несподіванка, адже вона знала, що її коханий за тисячу кілометрів, на передовій.
Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ!
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Інформаційне агентство ВолиньPost не перестає шукати добрі новини, тож пропонуємо чергову порцію світла у нашій щоденній рубриці.
Сьогодні, 2 квітня, нагадаємо вам про таке:
Генштаб оприлюднив нові дані про загальні втрати ворога
Розпочинаємо підбірку із традиційної доброї статистики. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.04 орієнтовно склали:
‒ особового складу - близько 17800 осіб,
‒ танків ‒ 631 од,
‒ бойових броньованих машин ‒ 1776 од,
‒ артилерійських систем – 317 од,
‒ РСЗВ - 100 од,
‒ засоби ППО - 54 од,
‒ літаків – 143 од,
‒ гелікоптерів – 134 од,
‒ автомобільної техніки - 1236 од,
‒ кораблі /катери - 7 од,
‒ цистерн з ПММ - 76,
‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня - 87.
‒ спеціальна техніка - 24.
‒ пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
«24 лютого приїхав на роботу і поїхав звідти 12 березня»: лікар-анестезіолог з Ірпеня тепер рятуватиме людей на Волині
Вітаємо на Волині! Завідувач відділення інтенсивної терапії та анестезіології КНП «Ірпінська ЦМЛ» Данило Костянтинович Лісняк, лікар-анестезіолог з 42-річним досвідом, тепер рятує життя в Нововолинській лікарні. До слова, з перших днів війни він лікував поранених, знаходячись в тилу ворога.
Представник Тихановської заявив, що близько 1,5 тисячі білорусів воюють за Україну
«Багато білорусів виїжджають до України, щоб чинити спротив зі зброєю в руках. Цифри різняться, приблизно від 500 до 1500 тис. білорусів вже воюють в ЗСУ. Більшість білорусів асоціюють успіх у цій війні з нашою особистою побудовою демократичної незалежної Білорусі», — наголосив політик.
Також він додав, що білоруси децентралізовано чинять протидію війні й на території Білорусі.
Луцький фотограф продає світлини заради української армії
Луцький фотограф Костянтин Семицький виставив на продаж світлини зі своїх виставок. Гроші, які виручить з продажу передасть військовим, які обороняють територіальну цілісність України. Зауважимо, що на фото — портрети лучан, яких добре знають містяни, бо вони стали символами Луцька.
Мінус один: ЗСУ ліквідували командира російського мотострілецького батальйону
Українські військові знищили командира мотострілецького батальйону російської окупаційної армії Руслана Петрухіна. Він належав 38-й окремій гвардійській мотострілецькій бригади 35-ї армії східного військового округу РФ і мав звання майора російської армії.
Уся Київська область звільнена від загарбників, – Міноборони
І ще одна чудова звістка! Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область - звільнені від загарбника. Дякуємо, нашим Збройним Силам України!
У Луцьку художниця з Маріуполя проводить майстер-класи
В одному з луцьких центрів арттерапії художниця з Маріуполя Тетяна Цікун у Луцьку проводить арттерапевтичні майстер-класи у техніці інтуїтивного живопису і навчає людей малювати картини кавою. Мистецтво, за її словами, допомагає відволіктися від пережитого, яке виринає страшними спогадами.
На сході українські захисники знищили майже 80 окупантів
Майстерна робота! На сході українські воїни відбили дві атаки ворога, знищивши до 80 загарбників, 3 танки, а також 2 БМП.
У Львові в кабінеті мера побралися морський піхотинець та волонтерка
У Львові морський піхотинець Богдан Масляк освідчився своїй коханій просто у стінах міської ради. До Ратуші волонтерку Галину Мороз заманили нібито на зустріч з мером - обговорити потреби батальйону. Але потім до кабінету міського голови несподівано зайшов Богдан і одразу став на коліно. Для неї це була несподіванка, адже вона знала, що її коханий за тисячу кілометрів, на передовій.
Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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