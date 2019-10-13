Луцький фотограф продає світлини заради української армії

Луцький фотограф продає світлини заради української армії
Луцький фотограф Костянтин Семицький виставив на продаж світлини зі своїх виставок. Гроші, які виручить з продажу передасть військовим, які обороняють територіальну цілісність України.

Про це пише Суспільне.

Фотографії виставлені на продаж першого квітня у Центрі туристичної інформації Луцька.

Великих світлин — 29. Вони експонувалися на виставці "Невідомі лучани", яку фотограф організував до Дня міста Луцька 2021 року.

На фото — портрети лучан, яких добре знають містяни, бо вони стали символами Луцька, — каже Костянтин Семицький.

"Порадившись з начальницею управління туризму та промоції Луцької міської ради Катериною Теліпською, вирішив віддати свої роботи на продаж у Центр туристичної інформації міста, щоб допомогти Збройним силам України та наблизити перемогу", — говорить фотограф.

З його слів, ціна фото довільна. Зібрані гроші передадуть оборонцям держави.

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Теги: Фотограф, Луцьк, гроші ЗСУ
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