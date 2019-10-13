Луцький фотограф продає світлини заради української армії

Костянтин Семицький виставив на продаж світлини зі своїх виставок. Гроші, які виручить з продажу передасть військовим, які обороняють територіальну цілісність України.



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Фотографії виставлені на продаж першого квітня у Центрі туристичної інформації Луцька.



Великих світлин — 29. Вони експонувалися на виставці "Невідомі лучани", яку фотограф організував до Дня міста Луцька 2021 року.



На фото — портрети лучан, яких добре знають містяни, бо вони стали символами Луцька, — каже Костянтин Семицький.



"Порадившись з начальницею управління туризму та промоції Луцької міської ради Катериною Теліпською, вирішив віддати свої роботи на продаж у Центр туристичної інформації міста, щоб допомогти Збройним силам України та наблизити перемогу", — говорить фотограф.



З його слів, ціна фото довільна. Зібрані гроші передадуть оборонцям держави.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцький фотографвиставив на продаж світлини зі своїх виставок. Гроші, які виручить з продажу передасть військовим, які обороняють територіальну цілісність України.Про це пише Суспільне Фотографії виставлені на продаж першого квітня у Центрі туристичної інформації Луцька.Великих світлин — 29. Вони експонувалися на виставці "Невідомі лучани", яку фотограф організував до Дня міста Луцька 2021 року.На фото — портрети лучан, яких добре знають містяни, бо вони стали символами Луцька, — каже Костянтин Семицький."Порадившись з начальницею управління туризму та промоції Луцької міської ради Катериною Теліпською, вирішив віддати свої роботи на продаж у Центр туристичної інформації міста, щоб допомогти Збройним силам України та наблизити перемогу", — говорить фотограф.З його слів, ціна фото довільна. Зібрані гроші передадуть оборонцям держави.

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