Використовують для пропаганди: окупанти взяли в полон породіллю із Маріуполя. ВІДЕО

Використовують для пропаганди: окупанти взяли в полон породіллю із Маріуполя. ВІДЕО
Окупанти взяли в полон породіллю з немовлям з Маріуполя, фото якої облетіли світ після авіаудару по пологовому будинку. Російська пропаганда використовує Маріанну Вишемирську для виправдання злочину.

Про це повідомляє OBOZREVATEL з посиланням на волонтерів.

За їхніми словами, рідні дівчини зверталися за допомогою виїхати на підконтрольну Україні територію, аби запобігти цьому. Але зробити цього не вдалося. Де наразі перебуває Маріанна - невідомо.

Використовують для пропаганди: окупанти взяли в полон породіллю із Маріуполя. ВІДЕО


Окупанти виклали "інтерв'ю" з молодою мамою, де вона розповідає нібито про події в пологовому.

Відео містить численні склейки, видно, що дівчина знаходиться під тиском, плаче. Нарізкою розмови з Маріанною росіяни намагаються підтвердити брехню про те, що в лікарні розміщувалася "база "Азова".

Використовують для пропаганди: окупанти взяли в полон породіллю із Маріуполя. ВІДЕО


Також дівчина вперше прокоментувала ситуацію на сторінці в Instagram, де у неї 105 тис. підписників. Постраждала у пологовому Маріанна заявила, що аполітична. Під останніми фото дівчини українці написали сотні гнівних коментів.


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Теги: Маріуполь, пропаганда, породілля
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