Використовують для пропаганди: окупанти взяли в полон породіллю із Маріуполя. ВІДЕО

Маріанну Вишемирську для виправдання злочину.



Про це повідомляє



За їхніми словами, рідні дівчини зверталися за допомогою виїхати на підконтрольну Україні територію, аби запобігти цьому. Але зробити цього не вдалося. Де наразі перебуває Маріанна - невідомо.







Окупанти виклали "інтерв'ю" з молодою мамою, де вона розповідає нібито про події в пологовому.



Відео містить численні склейки, видно, що дівчина знаходиться під тиском, плаче. Нарізкою розмови з Маріанною росіяни намагаються підтвердити брехню про те, що в лікарні розміщувалася "база "Азова".







Також дівчина вперше прокоментувала ситуацію на сторінці в Instagram, де у неї 105 тис. підписників. Постраждала у пологовому Маріанна заявила, що аполітична. Під останніми фото дівчини українці написали сотні гнівних коментів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Окупанти взяли в полон породіллю з немовлям з Маріуполя, фото якої облетіли світ після авіаудару по пологовому будинку. Російська пропаганда використовуєдля виправдання злочину.Про це повідомляє OBOZREVATEL з посиланням на волонтерів.За їхніми словами, рідні дівчини зверталися за допомогою виїхати на підконтрольну Україні територію, аби запобігти цьому. Але зробити цього не вдалося. Де наразі перебуває Маріанна - невідомо.Окупанти виклали "інтерв'ю" з молодою мамою, де вона розповідає нібито про події в пологовому.Відео містить численні склейки, видно, що дівчина знаходиться під тиском, плаче. Нарізкою розмови з Маріанною росіяни намагаються підтвердити брехню про те, що в лікарні розміщувалася "база "Азова".Також дівчина вперше прокоментувала ситуацію на сторінці в Instagram, де у неї 105 тис. підписників. Постраждала у пологовому Маріанна заявила, що аполітична. Під останніми фото дівчини українці написали сотні гнівних коментів.

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