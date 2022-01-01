Використовують для пропаганди: окупанти взяли в полон породіллю із Маріуполя. ВІДЕО
Сьогодні, 17:36
Окупанти взяли в полон породіллю з немовлям з Маріуполя, фото якої облетіли світ після авіаудару по пологовому будинку. Російська пропаганда використовує Маріанну Вишемирську для виправдання злочину.
Про це повідомляє OBOZREVATEL з посиланням на волонтерів.
За їхніми словами, рідні дівчини зверталися за допомогою виїхати на підконтрольну Україні територію, аби запобігти цьому. Але зробити цього не вдалося. Де наразі перебуває Маріанна - невідомо.
Окупанти виклали "інтерв'ю" з молодою мамою, де вона розповідає нібито про події в пологовому.
Відео містить численні склейки, видно, що дівчина знаходиться під тиском, плаче. Нарізкою розмови з Маріанною росіяни намагаються підтвердити брехню про те, що в лікарні розміщувалася "база "Азова".
Також дівчина вперше прокоментувала ситуацію на сторінці в Instagram, де у неї 105 тис. підписників. Постраждала у пологовому Маріанна заявила, що аполітична. Під останніми фото дівчини українці написали сотні гнівних коментів.
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Про це повідомляє OBOZREVATEL з посиланням на волонтерів.
За їхніми словами, рідні дівчини зверталися за допомогою виїхати на підконтрольну Україні територію, аби запобігти цьому. Але зробити цього не вдалося. Де наразі перебуває Маріанна - невідомо.
Окупанти виклали "інтерв'ю" з молодою мамою, де вона розповідає нібито про події в пологовому.
Відео містить численні склейки, видно, що дівчина знаходиться під тиском, плаче. Нарізкою розмови з Маріанною росіяни намагаються підтвердити брехню про те, що в лікарні розміщувалася "база "Азова".
Також дівчина вперше прокоментувала ситуацію на сторінці в Instagram, де у неї 105 тис. підписників. Постраждала у пологовому Маріанна заявила, що аполітична. Під останніми фото дівчини українці написали сотні гнівних коментів.
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Сьогодні, 17:36
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