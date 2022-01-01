На Харківщині російські окупанти вдарили у районну лікарню, люди потребують негайної евакуації

На Харківщині російські окупанти вдарили у районну лікарню, люди потребують негайної евакуації
Російські окупанти влучили у районну лікарню Балаклії, будівля частково пошкоджена.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він зауважив, що люди, які перебувають у лікарні потребують негайної евакуації: це близько 70 пацієнтів та медичний персонал. Однак він запевнив, що місцева влада робить все можливе для того, шоб врятувати людей.

Синєгубов також зазначив, що Балаклія – це тимчасово захоплена територія Харківської області, де міський голова пішов на співпрацю з окупантами.

"Обстріл мирного населення росією – це спроба окупантів звинуватити Збройні сили України у нападі на цивільних, це чергова цинічна брехня російської пропаганди та воєнна провокація", – наголосив голова обласної військово-цивільної адміністрації.

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Теги: Харківщина, балаклійська лікарня
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