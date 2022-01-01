На Харківщині російські окупанти вдарили у районну лікарню, люди потребують негайної евакуації

Російські окупанти влучили у районну лікарню Балаклії, будівля частково пошкоджена.Про це повідомив голова Харківської ОВАВін зауважив, що люди, які перебувають у лікарні потребують негайної евакуації: це близько 70 пацієнтів та медичний персонал. Однак він запевнив, що місцева влада робить все можливе для того, шоб врятувати людей.Синєгубов також зазначив, що Балаклія – це тимчасово захоплена територія Харківської області, де міський голова пішов на співпрацю з окупантами."Обстріл мирного населення росією – це спроба окупантів звинуватити Збройні сили України у нападі на цивільних, це чергова цинічна брехня російської пропаганди та воєнна провокація", – наголосив голова обласної військово-цивільної адміністрації.