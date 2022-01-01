Мінус один: ЗСУ ліквідували командира російського мотострілецького батальйону
Сьогодні, 18:36
Українські військові знищили командира мотострілецького батальйону російської окупаційної армії Руслана Петрухіна.
Про це повідомляє InformNapalm у Телеграмі.
Відомо, що Петрухін належав 38-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 35-ї армії східного військового округу РФ і мав звання майора російської армії.
«Що ж дурню вдома не сиділося? Поїхав під надуманим приводом про “денацифікацію” в чужу країну вбивати українців і раптово сам помер. Така доля у багатьох окупантів за всіх часів», – йдеться в повідомленні.
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Про це повідомляє InformNapalm у Телеграмі.
Відомо, що Петрухін належав 38-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 35-ї армії східного військового округу РФ і мав звання майора російської армії.
«Що ж дурню вдома не сиділося? Поїхав під надуманим приводом про “денацифікацію” в чужу країну вбивати українців і раптово сам помер. Така доля у багатьох окупантів за всіх часів», – йдеться в повідомленні.
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