Мінус один: ЗСУ ліквідували командира російського мотострілецького батальйону

Руслана Петрухіна.



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Відомо, що Петрухін належав 38-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 35-ї армії східного військового округу РФ і мав звання майора російської армії.



«Що ж дурню вдома не сиділося? Поїхав під надуманим приводом про “денацифікацію” в чужу країну вбивати українців і раптово сам помер. Така доля у багатьох окупантів за всіх часів», – йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські військові знищили командира мотострілецького батальйону російської окупаційної арміїПро це повідомляє InformNapalm у Телеграмі.Відомо, що Петрухін належав 38-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 35-ї армії східного військового округу РФ і мав звання майора російської армії.«Що ж дурню вдома не сиділося? Поїхав під надуманим приводом про “денацифікацію” в чужу країну вбивати українців і раптово сам помер. Така доля у багатьох окупантів за всіх часів», – йдеться в повідомленні.

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