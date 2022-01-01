Війна з Росією: яка ситуація в регіонах станом на 18:00

Війна з Росією: яка ситуація в регіонах станом на 18:00
Триває тридцять восьма доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. На Сіверському напрямку триває переміщення підрозділів окупаційних військ від державного кордону Україні вглиб території республіки Білорусь. Значна частина військової техніки пошкоджена та буксирується.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Серед військовослужбовців збройних сил російської федерації поширюються панічні настрої через радіаційне опромінення особового складу підрозділів, що базувалися в Чорнобильській зоні. Населенню білоруського селища міського типу Брагін рекомендовано уникати контактів з російськими окупантами, що відійшли із забрудненої зони.

Триває так звана “евакуація” цивільного автотранспорту, викраденого росіянами в Гостомелі, Ірпіні, Бучі та Іванкові. Крім того, мародери російських окупаційних військ перед перекиданням на інші напрямки намагаються відправити родичам награбоване майно з території Білорусі службою експрес доставки СДЕК.

На Слобожанщині окупантами заблоковано виїзд з міста Буринь, у населеному пункті фіксується велике скупчення військової техніки. Триває блокада Путивля, місто оточене блокпостами ворога. В селищі Юр’єве Сумської області окупанти проводять рейди з метою перепису населення та пошуку зброї.

На Донецькому напрямку тривають спроби противника оволодіти Маріуполем, блокувати Рубіжне, Северодонецьк, Попасну, Троїцьке, Авдіївку, Мар’їнку та Красногорівку. Окупанти не мають успіху, несуть втрати.

На Південнобузькому напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Серед місцевого населення невизнаного придністров’я поширюються чутки про силове примушення особового складу збройних сил так званої “ПМР” до участі у війні проти України.

На Приморському напрямку окупаційними військами продовжуються фільтраційні заходи в тимчасово захоплених населених пунктах.
Сили оборони продовжують нищити війська противника і звільняти українські території.

Через значні втрати особовий склад ворога деморалізований, що, в свою чергу, впливає на якість виконання ними поставлених завдань.

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Теги: Генштаб, оперативна обстановка
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