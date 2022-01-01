Місцеві жителі труять російських окупантів сурогатом
Сьогодні, 19:52
Російські військові потрапляють в лікарні, не зазнаючи бойових поранень у війні. Майже пів тисячі окупантів, які воювали проти України, отруїлися сурогатним алкоголем.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерство оборони України в Телеграмі.
"Близько 500 військовослужбовців 3 мотострілкової дивізії РФ перебувають в лікарнях внаслідок важкого отруєння алкоголем невідомого походження. Російське командування списує ці випадки на так звані "не бойові втрати", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерство оборони України в Телеграмі.
"Близько 500 військовослужбовців 3 мотострілкової дивізії РФ перебувають в лікарнях внаслідок важкого отруєння алкоголем невідомого походження. Російське командування списує ці випадки на так звані "не бойові втрати", - йдеться у повідомленні.
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