Начальника відділу Волиньради, який виїхав за кордон, звільнили

Начальника відділу Волиньради, який виїхав за кордон, звільнили
Начальника відділу комунального майна Волиньради Михайла Імберовського звільнили на підставі заяви про звільнення за власний рахунок.

Про це ІА "Волинські Новини" стало відомо з власних джерел.

Відповідну заяву підписав голова Волиньради Григорій Недопад.

Начальника відділу Волиньради, який виїхав за кордон, звільнили


Нагадаємо, начальник відділу комунального майна Волинської обласної ради Михайло Імберовський виїхав за кордон за кілька днів до російського вторгнення, і досі він так й не повернувся.

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Теги: Михайло Імберовський, Волиньрада
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