Начальника відділу Волиньради, який виїхав за кордон, звільнили
Сьогодні, 20:24
Начальника відділу комунального майна Волиньради Михайла Імберовського звільнили на підставі заяви про звільнення за власний рахунок.
Про це ІА "Волинські Новини" стало відомо з власних джерел.
Відповідну заяву підписав голова Волиньради Григорій Недопад.
Нагадаємо, начальник відділу комунального майна Волинської обласної ради Михайло Імберовський виїхав за кордон за кілька днів до російського вторгнення, і досі він так й не повернувся.
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Про це ІА "Волинські Новини" стало відомо з власних джерел.
Відповідну заяву підписав голова Волиньради Григорій Недопад.
Нагадаємо, начальник відділу комунального майна Волинської обласної ради Михайло Імберовський виїхав за кордон за кілька днів до російського вторгнення, і досі він так й не повернувся.
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