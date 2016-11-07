Начальника відділу Волиньради, який виїхав за кордон, звільнили

Михайла Імберовського звільнили на підставі заяви про звільнення за власний рахунок.



Про це ІА



Відповідну заяву підписав голова Волиньради Григорій Недопад.







Нагадаємо, начальник відділу комунального майна Волинської обласної ради

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Начальника відділу комунального майна Волиньрадизвільнили на підставі заяви про звільнення за власний рахунок.Про це ІА "Волинські Новини" стало відомо з власних джерел.Відповідну заяву підписав голова ВолиньрадиНагадаємо, начальник відділу комунального майна Волинської обласної ради Михайло Імберовський виїхав за кордон за кілька днів до російського вторгнення, і досі він так й не повернувся.

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