У Луцьку художниця з Маріуполя проводить майстер-класи
Сьогодні, 21:00
Художниця з Маріуполя Тетяна Цікун нині у Луцьку проводить арттерапевтичні майстер-класи у техніці інтуїтивного живопису. Мистецтво, за її словами, допомагає відволіктися від пережитого, яке виринає страшними спогадами.
Про це майстриня розповіла Суспільному.
Майстер-клас організували в одному з луцьких центрів арттерапії.
Художниця навчала людей малювати картини кавою.
Жінка розповіла, що перед тим, як виїхала з Маріуполя два тижні провела у підвалі. Що з її будинком не знає. "Нам пощастило. В жінок, з якими ми сиділи у підвалі, була машина. Вирішили прориватися під кулями, під обстрілами, головне – їхати уперед", — говорить майстриня.
Працівниця арттерапевтичної майстерні Лілія Бабчук щодня спілкується з людьми, які покинули свої домівки в регіонах, де тривають бойові дії. Каже: є люди більш закриті, а є такі, що розповідають про те, як там жили, як до Луцька переїжджали, який це був нелегкий шлях.
З її слів, у майстерні намагаються створити окремий простір для цих людей, щоб вони могли відпочити від вибухів, від того життя, від війни.
Юлія Балянович — внутрішньопереміщена українка з Києва. На майстер-клас жінка прийшла з двома синами. На занятті з інтуїтивного живопису, — каже, — намалювала дуже символічну картину.
"Колос із зерням. Сонечко сходить. Трошки неба і травиця. Це зображає мої хвилювання з приводу голоду, зараз посівна — чи зможуть люди це зробити", — каже переселенка.
Загалом заняття з інтуїтивного художнього живопису тривало дві години, його відвідали 15 учасників, — розповіла працівниця арттерапевтичної майстерні Лілія Бабчук.
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Про це майстриня розповіла Суспільному.
Майстер-клас організували в одному з луцьких центрів арттерапії.
Художниця навчала людей малювати картини кавою.
Жінка розповіла, що перед тим, як виїхала з Маріуполя два тижні провела у підвалі. Що з її будинком не знає. "Нам пощастило. В жінок, з якими ми сиділи у підвалі, була машина. Вирішили прориватися під кулями, під обстрілами, головне – їхати уперед", — говорить майстриня.
Працівниця арттерапевтичної майстерні Лілія Бабчук щодня спілкується з людьми, які покинули свої домівки в регіонах, де тривають бойові дії. Каже: є люди більш закриті, а є такі, що розповідають про те, як там жили, як до Луцька переїжджали, який це був нелегкий шлях.
З її слів, у майстерні намагаються створити окремий простір для цих людей, щоб вони могли відпочити від вибухів, від того життя, від війни.
Юлія Балянович — внутрішньопереміщена українка з Києва. На майстер-клас жінка прийшла з двома синами. На занятті з інтуїтивного живопису, — каже, — намалювала дуже символічну картину.
"Колос із зерням. Сонечко сходить. Трошки неба і травиця. Це зображає мої хвилювання з приводу голоду, зараз посівна — чи зможуть люди це зробити", — каже переселенка.
Загалом заняття з інтуїтивного художнього живопису тривало дві години, його відвідали 15 учасників, — розповіла працівниця арттерапевтичної майстерні Лілія Бабчук.
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