У Луцьку художниця з Маріуполя проводить майстер-класи

Тетяна Цікун нині у Луцьку проводить арттерапевтичні майстер-класи у техніці інтуїтивного живопису. Мистецтво, за її словами, допомагає відволіктися від пережитого, яке виринає страшними спогадами.



Про це майстриня розповіла



Майстер-клас організували в одному з луцьких центрів арттерапії.



Художниця навчала людей малювати картини кавою.



Жінка розповіла, що перед тим, як виїхала з Маріуполя два тижні провела у підвалі. Що з її будинком не знає. "Нам пощастило. В жінок, з якими ми сиділи у підвалі, була машина. Вирішили прориватися під кулями, під обстрілами, головне – їхати уперед", — говорить майстриня.



Працівниця арттерапевтичної майстерні Лілія Бабчук щодня спілкується з людьми, які покинули свої домівки в регіонах, де тривають бойові дії. Каже: є люди більш закриті, а є такі, що розповідають про те, як там жили, як до Луцька переїжджали, який це був нелегкий шлях.



З її слів, у майстерні намагаються створити окремий простір для цих людей, щоб вони могли відпочити від вибухів, від того життя, від війни.



Юлія Балянович — внутрішньопереміщена українка з Києва. На майстер-клас жінка прийшла з двома синами. На занятті з інтуїтивного живопису, — каже, — намалювала дуже символічну картину.



"Колос із зерням. Сонечко сходить. Трошки неба і травиця. Це зображає мої хвилювання з приводу голоду, зараз посівна — чи зможуть люди це зробити", — каже переселенка.



Загалом заняття з інтуїтивного художнього живопису тривало дві години, його відвідали 15 учасників, — розповіла працівниця арттерапевтичної майстерні Лілія Бабчук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Художниця з Маріуполянині у Луцьку проводить арттерапевтичні майстер-класи у техніці інтуїтивного живопису. Мистецтво, за її словами, допомагає відволіктися від пережитого, яке виринає страшними спогадами.Про це майстриня розповіла Суспільному Майстер-клас організували в одному з луцьких центрів арттерапії.Художниця навчала людей малювати картини кавою.Жінка розповіла, що перед тим, як виїхала з Маріуполя два тижні провела у підвалі. Що з її будинком не знає. "Нам пощастило. В жінок, з якими ми сиділи у підвалі, була машина. Вирішили прориватися під кулями, під обстрілами, головне – їхати уперед", — говорить майстриня.Працівниця арттерапевтичної майстерніщодня спілкується з людьми, які покинули свої домівки в регіонах, де тривають бойові дії. Каже: є люди більш закриті, а є такі, що розповідають про те, як там жили, як до Луцька переїжджали, який це був нелегкий шлях.З її слів, у майстерні намагаються створити окремий простір для цих людей, щоб вони могли відпочити від вибухів, від того життя, від війни.— внутрішньопереміщена українка з Києва. На майстер-клас жінка прийшла з двома синами. На занятті з інтуїтивного живопису, — каже, — намалювала дуже символічну картину."Колос із зерням. Сонечко сходить. Трошки неба і травиця. Це зображає мої хвилювання з приводу голоду, зараз посівна — чи зможуть люди це зробити", — каже переселенка.Загалом заняття з інтуїтивного художнього живопису тривало дві години, його відвідали 15 учасників, — розповіла працівниця арттерапевтичної майстерні Лілія Бабчук.

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