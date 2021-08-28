У Луцьку художниця з Маріуполя проводить майстер-класи

У Луцьку художниця з Маріуполя проводить майстер-класи
Художниця з Маріуполя Тетяна Цікун нині у Луцьку проводить арттерапевтичні майстер-класи у техніці інтуїтивного живопису. Мистецтво, за її словами, допомагає відволіктися від пережитого, яке виринає страшними спогадами.

Про це майстриня розповіла Суспільному.

Майстер-клас організували в одному з луцьких центрів арттерапії.

Художниця навчала людей малювати картини кавою.

Жінка розповіла, що перед тим, як виїхала з Маріуполя два тижні провела у підвалі. Що з її будинком не знає. "Нам пощастило. В жінок, з якими ми сиділи у підвалі, була машина. Вирішили прориватися під кулями, під обстрілами, головне – їхати уперед", — говорить майстриня.

Працівниця арттерапевтичної майстерні Лілія Бабчук щодня спілкується з людьми, які покинули свої домівки в регіонах, де тривають бойові дії. Каже: є люди більш закриті, а є такі, що розповідають про те, як там жили, як до Луцька переїжджали, який це був нелегкий шлях.

З її слів, у майстерні намагаються створити окремий простір для цих людей, щоб вони могли відпочити від вибухів, від того життя, від війни.

Юлія Балянович — внутрішньопереміщена українка з Києва. На майстер-клас жінка прийшла з двома синами. На занятті з інтуїтивного живопису, — каже, — намалювала дуже символічну картину.

"Колос із зерням. Сонечко сходить. Трошки неба і травиця. Це зображає мої хвилювання з приводу голоду, зараз посівна — чи зможуть люди це зробити", — каже переселенка.

Загалом заняття з інтуїтивного художнього живопису тривало дві години, його відвідали 15 учасників, — розповіла працівниця арттерапевтичної майстерні Лілія Бабчук.


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Теги: Маріуполь, художниця, Луцьк, живопис, майстер-клас
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