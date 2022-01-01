Удар по Миколаївській ОДА: кількість загиблих зросла до 38 осіб
Сьогодні, 21:15
Кількість загиблих внаслідок ворожого обстрілу будівлі Миколаївської облдержадміністрації станом на вечір 2 квітня зросла до 38 осіб.
Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС.
"Станом на 19:00 внаслідок влучання ворожої ракети в будівлю Миколаївської обласної державної адміністрації та її руйнування загинуло 38 людей. З-під завалів рятувальники вивільнили 36 тіл загиблих та 2 людини померли у лікарні", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, окупанти 29 березня вдарили по Миколаєву: влучили в будівлю обласної державної адміністрації.
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Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС.
"Станом на 19:00 внаслідок влучання ворожої ракети в будівлю Миколаївської обласної державної адміністрації та її руйнування загинуло 38 людей. З-під завалів рятувальники вивільнили 36 тіл загиблих та 2 людини померли у лікарні", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, окупанти 29 березня вдарили по Миколаєву: влучили в будівлю обласної державної адміністрації.
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