У Львові в кабінеті мера побралися морський піхотинець та волонтерка

У Львові в кабінеті мера побралися морський піхотинець та волонтерка
У Львові морський піхотинець Богдан Масляк освідчився своїй коханій просто у стінах міської ради.

Про це повідомляє кореспондентка ТСН Наталка Волосацька.

До Ратуші волонтерку Галину Мороз заманили нібито на зустріч з мером - обговорити потреби батальйону. Але потім до кабінету міського голови несподівано зайшов Богдан і одразу став на коліно.

У Львові в кабінеті мера побралися морський піхотинець та волонтерка


Для Галі це була несподіванка, адже вона знала, що її коханий за тисячу кілометрів, на передовій. Щоб освідчитися він відпросився у командира. Богдан каже, хоч і живе з Галиною вже 8 років, але хвилювався як перед першим боєм.

Пара одразу ж і побралася у кабінеті мера Львова – Андрія Садового.

У Львові в кабінеті мера побралися морський піхотинець та волонтерка


"Доброї долі молодятам! Слава Україні", – прокоментував Садовий.


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Теги: Шлюб, Львів, Садовий
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