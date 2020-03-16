У Львові в кабінеті мера побралися морський піхотинець та волонтерка

Богдан Масляк освідчився своїй коханій просто у стінах міської ради.



Про це повідомляє кореспондентка Наталка Волосацька.



До Ратуші волонтерку Галину Мороз заманили нібито на зустріч з мером - обговорити потреби батальйону. Але потім до кабінету міського голови несподівано зайшов Богдан і одразу став на коліно.







Для Галі це була несподіванка, адже вона знала, що її коханий за тисячу кілометрів, на передовій. Щоб освідчитися він відпросився у командира. Богдан каже, хоч і живе з Галиною вже 8 років, але хвилювався як перед першим боєм.



Пара одразу ж і побралася у кабінеті мера Львова – Андрія Садового.







"Доброї долі молодятам! Слава Україні", – прокоментував Садовий.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Львові морський піхотинецьосвідчився своїй коханій просто у стінах міської ради.Про це повідомляє кореспондентка ТСН До Ратуші волонтеркузаманили нібито на зустріч з мером - обговорити потреби батальйону. Але потім до кабінету міського голови несподівано зайшов Богдан і одразу став на коліно.Для Галі це була несподіванка, адже вона знала, що її коханий за тисячу кілометрів, на передовій. Щоб освідчитися він відпросився у командира. Богдан каже, хоч і живе з Галиною вже 8 років, але хвилювався як перед першим боєм.Пара одразу ж і побралася у кабінеті мера Львова –"Доброї долі молодятам! Слава Україні", – прокоментував Садовий.

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