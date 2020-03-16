У Львові в кабінеті мера побралися морський піхотинець та волонтерка
Сьогодні, 22:24
У Львові морський піхотинець Богдан Масляк освідчився своїй коханій просто у стінах міської ради.
Про це повідомляє кореспондентка ТСН Наталка Волосацька.
До Ратуші волонтерку Галину Мороз заманили нібито на зустріч з мером - обговорити потреби батальйону. Але потім до кабінету міського голови несподівано зайшов Богдан і одразу став на коліно.
Для Галі це була несподіванка, адже вона знала, що її коханий за тисячу кілометрів, на передовій. Щоб освідчитися він відпросився у командира. Богдан каже, хоч і живе з Галиною вже 8 років, але хвилювався як перед першим боєм.
Пара одразу ж і побралася у кабінеті мера Львова – Андрія Садового.
"Доброї долі молодятам! Слава Україні", – прокоментував Садовий.
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Про це повідомляє кореспондентка ТСН Наталка Волосацька.
До Ратуші волонтерку Галину Мороз заманили нібито на зустріч з мером - обговорити потреби батальйону. Але потім до кабінету міського голови несподівано зайшов Богдан і одразу став на коліно.
Для Галі це була несподіванка, адже вона знала, що її коханий за тисячу кілометрів, на передовій. Щоб освідчитися він відпросився у командира. Богдан каже, хоч і живе з Галиною вже 8 років, але хвилювався як перед першим боєм.
Пара одразу ж і побралася у кабінеті мера Львова – Андрія Садового.
"Доброї долі молодятам! Слава Україні", – прокоментував Садовий.
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