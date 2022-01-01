На сході українські захисники знищили майже 80 окупантів
Сьогодні, 21:58
На сході українські захисники відбили дві атаки ворога, знищивши до 80 загарбників, 3 танки, а також 2 БМП.
Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід" у Фейсбуці.
"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили 2 атаки позицій українських захисників. Втрати ворога склали: особового складу – до 80; танків – 3; БМП – 2; артилерійських систем, мінометів – 1; АТ – 3", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід" у Фейсбуці.
"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили 2 атаки позицій українських захисників. Втрати ворога склали: особового складу – до 80; танків – 3; БМП – 2; артилерійських систем, мінометів – 1; АТ – 3", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Один із найважчих днів: голова Дніпропетровської обласної ради розповів про обстріли
Сьогодні, 22:45
На сході українські захисники знищили майже 80 окупантів
Сьогодні, 21:58
Удар по Миколаївській ОДА: кількість загиблих зросла до 38 осіб
Сьогодні, 21:15
У Луцьку художниця з Маріуполя проводить майстер-класи
Сьогодні, 21:00
Медіа