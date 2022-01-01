На сході українські захисники знищили майже 80 окупантів





Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід" у Фейсбуці.



"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили 2 атаки позицій українських захисників. Втрати ворога склали: особового складу – до 80; танків – 3; БМП – 2; артилерійських систем, мінометів – 1; АТ – 3", - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На сході українські захисники відбили дві атаки ворога, знищивши до 80 загарбників, 3 танки, а також 2 БМП.Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід" у Фейсбуці."У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили 2 атаки позицій українських захисників. Втрати ворога склали: особового складу – до 80; танків – 3; БМП – 2; артилерійських систем, мінометів – 1; АТ – 3", - йдеться у дописі.

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