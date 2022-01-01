Один із найважчих днів: голова Дніпропетровської обласної ради розповів про обстріли

Один із найважчих днів: голова Дніпропетровської обласної ради розповів про обстріли
Сьогодні, 2 квітня, окупанти двічі обстріляли Павлоградський район. Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук назвав цей день одним з найважчих від 24 лютого.

Про це очільник облради написав у Телеграмі.

«Один з найважчих днів за останні 38 діб добігає кінця. Пообіді та надвечір окупанти обстріляли Павлоградський район. Ракети влучили у залізничні колії, вантажні вагони, контактні мережі. Одна жінка зазнала ушкоджень. Через вибухи в житлових будинках вибило шибки. Нині комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків обстрілу, мають впоратися упродовж кількох днів», – зауважив Лукашук.

Нагадаємо, сьогодні, 2 квітня, о 15:55, на Дніпропетровщині ворожа ракета влучила в залізницю.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Дніпропетровщина, Павлоградський район
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Навіть перед донькою соромно, що мови не знаю»: переселенці у Луцьку вперше зібралися на розмовний клуб української
Нарешті і на Волині: автівки п'яних водіїв вилучатимуть для ЗСУ
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Окупанти знищили Кременчуцький нафтопереробний завод
Сьогодні, 23:32
Подоляк пояснив, чому Україна категорично відмовляється від двостороннього мирного договору з РФ
Сьогодні, 22:58
Один із найважчих днів: голова Дніпропетровської обласної ради розповів про обстріли
Сьогодні, 22:45
У Львові в кабінеті мера побралися морський піхотинець та волонтерка
Сьогодні, 22:24
На сході українські захисники знищили майже 80 окупантів
Сьогодні, 21:58
Схожі новини
На Дніпропетровщині ворожа ракета влучила в залізницю, – Резніченко На Дніпропетровщині ворожа ракета влучила в залізницю, – Резніченко
Сьогодні, 16:24
Місяць переховувався у лісі: на Рівненщині поліцейські затримали уродженця Дніпропетровщини Місяць переховувався у лісі: на Рівненщині поліцейські затримали уродженця Дніпропетровщини
31 березень, 22:37
На Дніпропетровщині окупанти обстріляли військову частину: є загиблі На Дніпропетровщині окупанти обстріляли військову частину: є загиблі
31 березень, 13:16
На Дніпропетровщині тероборонівці, риючи окопи, знайшли горщик епохи бронзи На Дніпропетровщині тероборонівці, риючи окопи, знайшли горщик епохи бронзи
10 березень, 22:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Окупанти знищили Кременчуцький нафтопереробний завод
Сьогодні, 23:32
 0
Подоляк пояснив, чому Україна категорично відмовляється від двостороннього мирного договору з РФ
Сьогодні, 22:58
 0
Один із найважчих днів: голова Дніпропетровської обласної ради розповів про обстріли
Сьогодні, 22:45
 0
У Львові в кабінеті мера побралися морський піхотинець та волонтерка
Сьогодні, 22:24
 0
На сході українські захисники знищили майже 80 окупантів
Сьогодні, 21:58
 0
Медіа
відео
1/8