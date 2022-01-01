Один із найважчих днів: голова Дніпропетровської обласної ради розповів про обстріли
Сьогодні, 22:45
Сьогодні, 2 квітня, окупанти двічі обстріляли Павлоградський район. Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук назвав цей день одним з найважчих від 24 лютого.
Про це очільник облради написав у Телеграмі.
«Один з найважчих днів за останні 38 діб добігає кінця. Пообіді та надвечір окупанти обстріляли Павлоградський район. Ракети влучили у залізничні колії, вантажні вагони, контактні мережі. Одна жінка зазнала ушкоджень. Через вибухи в житлових будинках вибило шибки. Нині комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків обстрілу, мають впоратися упродовж кількох днів», – зауважив Лукашук.
Нагадаємо, сьогодні, 2 квітня, о 15:55, на Дніпропетровщині ворожа ракета влучила в залізницю.
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Про це очільник облради написав у Телеграмі.
«Один з найважчих днів за останні 38 діб добігає кінця. Пообіді та надвечір окупанти обстріляли Павлоградський район. Ракети влучили у залізничні колії, вантажні вагони, контактні мережі. Одна жінка зазнала ушкоджень. Через вибухи в житлових будинках вибило шибки. Нині комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків обстрілу, мають впоратися упродовж кількох днів», – зауважив Лукашук.
Нагадаємо, сьогодні, 2 квітня, о 15:55, на Дніпропетровщині ворожа ракета влучила в залізницю.
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