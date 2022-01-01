На Дніпропетровщині ворожа ракета влучила в залізницю, – Резніченко





Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.



Зокрема, одна ракета влучила в залізницю. За словами Резніченка, сильно пошкоджені колії та контактні мережі, також вибухнули вагони.



Відомо, що наразі рух потягів зупинено. На місці пожежі працюють рятувальники. Попередньо, загиблих немає.



"Друга ракета втрапила на відкриту місцевість. Займання. Одна людина поранена", - додає голова Дніпропетровської ОВА.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 2 квітня, о 15:55, на Дніпропетровщині прогриміли вибухи. Ворожі ракети влучили по Павлоградському району.Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВАЗокрема, одна ракета влучила в залізницю. За словами Резніченка, сильно пошкоджені колії та контактні мережі, також вибухнули вагони.Відомо, що наразі рух потягів зупинено. На місці пожежі працюють рятувальники. Попередньо, загиблих немає."Друга ракета втрапила на відкриту місцевість. Займання. Одна людина поранена", - додає голова Дніпропетровської ОВА.

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