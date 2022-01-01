Російські військові відкрили у Білорусі базар, де продають награбоване в Україні, – розвідка

Російські військові відкрили у Білорусі базар, де продають награбоване в Україні, – розвідка
Військовослужбовці РФ облаштували у місті Наровля (Білорусь) спеціалізований базар, де продають награбоване в Україні майно.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

На базарі окупанти розпродають награбовані пральні та посудомийні машини, холодильники, дорогоцінні прикраси, автомобілі, велосипеди, мотоцикли, посуд, килими, витвори мистецтва, дитячі іграшки, косметику.

Окрім того, російські окупанти намагаються обміняти вкрадені долари та євро. Але через внутрішні обмеження з обігу валюти білоруси неохоче погоджуються на обмінні операції та пропонують окупантам звертатися до місцевих банків. росіяни відмовляються, пояснюючи це забороною командування.

Наразі окупанти організували централізоване постачання нових партій мародерського «товару» на свій базар. Зокрема, з міста Буринь, що на Сумщині, в напрямку держкордону рухається колона вантажних автомобілів з різноманітним майном: промисловими товарами та речами домашнього вжитку.

У білоруському місті Мозир скупчуються російські військові КАМАЗи, з яких солдати вивантажують пакунки з речами з України. Награбоване відправляється до рф російською службою експрес-доставки СДЕК.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Білорусь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Навіть перед донькою соромно, що мови не знаю»: переселенці у Луцьку вперше зібралися на розмовний клуб української
Нарешті і на Волині: автівки п'яних водіїв вилучатимуть для ЗСУ
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Російські військові відкрили у Білорусі базар, де продають награбоване в Україні, – розвідка
Сьогодні, 15:48
«24 лютого приїхав на роботу і поїхав звідти 12 березня»: лікар-анестезіолог з Ірпеня тепер рятуватиме людей на Волині
Сьогодні, 15:25
Росіяни обстріляли парк у центрі Харкова, коли там працювали люди: є поранений
Сьогодні, 14:59
«Їх ми з честю поховаємо, а завтра підемо в бій»: Луцьк попрощався з воїнами Павлом Хомиком та Віктором Коханюком
Сьогодні, 14:18
Відомого фотожурналіста Макса Левіна знайшли мертвим
Сьогодні, 13:11
Схожі новини
США введуть санкції проти 120 компаній Росії й Білорусі США введуть санкції проти 120 компаній Росії й Білорусі
Сьогодні, 01:45
ЄБРР закриває представництва в Росії та Білорусі ЄБРР закриває представництва в Росії та Білорусі
29 березень, 02:27
СБУ на Волині затримала шпигуна з Білорусі. ВІДЕО СБУ на Волині затримала шпигуна з Білорусі. ВІДЕО
21 березень, 14:52
Білорусь дозволила перевозити російські ракети своєю залізницею Білорусь дозволила перевозити російські ракети своєю залізницею
11 березень, 01:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Російські військові відкрили у Білорусі базар, де продають награбоване в Україні, – розвідка
Сьогодні, 15:48
 0
«24 лютого приїхав на роботу і поїхав звідти 12 березня»: лікар-анестезіолог з Ірпеня тепер рятуватиме людей на Волині
Сьогодні, 15:25
 0
Росіяни обстріляли парк у центрі Харкова, коли там працювали люди: є поранений
Сьогодні, 14:59
 0
«Їх ми з честю поховаємо, а завтра підемо в бій»: Луцьк попрощався з воїнами Павлом Хомиком та Віктором Коханюком
Сьогодні, 14:18
 0
Відомого фотожурналіста Макса Левіна знайшли мертвим
Сьогодні, 13:11
 0
Медіа
відео
1/8