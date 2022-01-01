Російські військові відкрили у Білорусі базар, де продають награбоване в Україні, – розвідка

Військовослужбовці РФ облаштували у місті Наровля (Білорусь) спеціалізований базар, де продають награбоване в Україні майно.Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.На базарі окупанти розпродають награбовані пральні та посудомийні машини, холодильники, дорогоцінні прикраси, автомобілі, велосипеди, мотоцикли, посуд, килими, витвори мистецтва, дитячі іграшки, косметику.Окрім того, російські окупанти намагаються обміняти вкрадені долари та євро. Але через внутрішні обмеження з обігу валюти білоруси неохоче погоджуються на обмінні операції та пропонують окупантам звертатися до місцевих банків. росіяни відмовляються, пояснюючи це забороною командування.Наразі окупанти організували централізоване постачання нових партій мародерського «товару» на свій базар. Зокрема, з міста Буринь, що на Сумщині, в напрямку держкордону рухається колона вантажних автомобілів з різноманітним майном: промисловими товарами та речами домашнього вжитку.У білоруському місті Мозир скупчуються російські військові КАМАЗи, з яких солдати вивантажують пакунки з речами з України. Награбоване відправляється до рф російською службою експрес-доставки СДЕК.