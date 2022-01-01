Представник Тихановської заявив, що близько 1,5 тисячі білорусів воюють за Україну

У Збройних Силах України воюють майже 1,5 тисячі громадян Білорусі.Про це повідомив голова кабінету представників білоруської опозиціонеркипід час єдиного телемарафону."Багато білорусів виїжджають до України, щоб чинити спротив зі зброєю в руках. Цифри різняться, приблизно від 500 до 1500 тис. білорусів вже воюють в ЗСУ. Більшість білорусів асоціюють успіх у цій війні з нашою особистою побудовою демократичної незалежної Білорусі", — наголосив політик.Також він додав, що білоруси децентралізовано чинять протидію війні й на території Білорусі."Диверсійні акти білорусів — народний порив. Білоруси ставляться до цієї війни категорично негативно", — зазначив Ковалевський.