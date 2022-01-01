Представник Тихановської заявив, що близько 1,5 тисячі білорусів воюють за Україну

Представник Тихановської заявив, що близько 1,5 тисячі білорусів воюють за Україну
У Збройних Силах України воюють майже 1,5 тисячі громадян Білорусі.

Про це повідомив голова кабінету представників білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської Валерій Ковалевський під час єдиного телемарафону.

"Багато білорусів виїжджають до України, щоб чинити спротив зі зброєю в руках. Цифри різняться, приблизно від 500 до 1500 тис. білорусів вже воюють в ЗСУ. Більшість білорусів асоціюють успіх у цій війні з нашою особистою побудовою демократичної незалежної Білорусі", — наголосив політик.

Також він додав, що білоруси децентралізовано чинять протидію війні й на території Білорусі.

"Диверсійні акти білорусів — народний порив. Білоруси ставляться до цієї війни категорично негативно", — зазначив Ковалевський.


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Теги: Білоруси, ЗСУ
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