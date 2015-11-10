Росіяни обстріляли парк у центрі Харкова, коли там працювали люди: є поранений

Декілька російських ракет вибухнули на території Центрального парку культури і відпочинку імені Горького в Харкові вранці 2 квітня.Про це повідомили голова Харківської ОВАта Харківська міська рада в Telegram."Зранку знову продовжилися обстріли. Росіяни вже не вперше обстріляли із "Градів" парк імені М. Горького. Це одне із найулюбленіших місць відпочинку харків’ян. На жаль, є один постраждалий, чоловіка госпіталізували та надають медичну допомогу", - написав Синєгубов.У міськраді зазначають, що під час обстрілу у парку працювали люди. 57-річний озеленювач отримав поранення та був доставлений до лікарні.Найбільших руйнувань зазнали атракціони "Галеон Барбадос" та "Індія".Також через обстріл було поламано старовинні дерева, пошкоджено сцену в Ретро-парку, деякі кафе та паркові дивани.