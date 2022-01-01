«24 лютого приїхав на роботу і поїхав звідти 12 березня»: лікар-анестезіолог з Ірпеня тепер рятуватиме людей на Волині

Завідувач відділення інтенсивної терапії та анестезіології КНП «Ірпінська ЦМЛ», лікар-анестезіолог з 42-річним досвідом, тепер рятує життя в Нововолинській лікарні.Про це повідомляють на сторінці медзакладу у фейсбуці.З перших днів війни він лікував поранених, знаходячись в тилу ворога.«Передмістя Києва Ірпінь – у вогні. Російські орки розстрілюють навіть цивільних людей, які намагаються виїхати з цього пекла», – такі новини ми читали у перші дні війни. Ми читали, а мешканці Ірпіня, Бучі, Ворзеля, Гостомеля – переживали.«Освободітєлєй» лікувати не хотілося, – говорить лікар і розповідає історію жахливих подій, які пережив.24 лютого… Лікар-анестезіолог, як і зазвичай, прийшов на роботу, але пробув там три тижні.«Біля 6-ї години ранку дзвінок: «Почалася війна». Ми й так це зрозуміли, над нами літали літаки. 24 лютого приїхав на роботу і поїхав 12 березня.Гостомельський аеропорт, де почалася війна, в 3-х кілометрах від Ірпінської лікарні. З першого дня поступали поранені. Окупанти пішли трасою Київ-Ковель-Ягодин і на третій день були в Бучі. В Ірпінь вже дістатися було неможливо через підірвані мости.Спочатку до нас в Ірпінську ЦМЛ привозили поранених військових, потім - цивільних, а військових уже везли в військовий госпіталь. Далі поступали ті, кого знаходили у підвалах.Усі дні в окупації медики працювали під звуки вибухів. Робили ту ж роботу, як і зазвичай. Оперували, приймали пологи. Дітки народжувалися під звуки обстрілів. Лікарі звикли, адже нікуди діватися», – розповідає лікар.«Ми були в тилу у ворога – без води, тепла і світла. Окупанти стріляли всюди, влучали в сусідні будинки в кількох метрах. Бог милував, в лікарню не влучили.У Ворзелі в пологовий будинок окупанти звезли місцевих поранених. Їх навіть не випускали для надання медичної допомоги.Людям дістатися до лікарні, як і медикам до потерпілих, було неможливо - обстріли, вибухи…Коли зробили гуманітарний коридор до Києва, в перший день з Ірпінської лікарні відправили першу групу поранених, на другий день – другу групу і виїхав медичний персонал, а в останній день – адміністрація. Якось так. Не знаю, що ще сказати… А Нововолинськ – гарне місто. Лікарня подобається. Справді!» – сказав лікар Данило Лісняк.Єдине, що дивує, додає лікар, – це те, як спокійно люди продовжують гуляти вулицями містами під час повітряної тривоги.