Відомого фотожурналіста Макса Левіна знайшли мертвим

Відомого фотожурналіста Макса Левіна знайшли мертвим
Відомого фотожурналіста Максима Левіна, який працював на війні для hromadske, знайшли мертвим.

Про це повідомляє "Лівий берег", де раніше працював журналіст

Поліція знайшла Левіна 1 квітня після тривалих пошуків у районі села Гута Межигірська на Київщині.

Левіну було 40 років. Стати фотографом він мріяв з 15, у шкільні роки відвідував фотогурток. Здобув освіту інженера комп’ютерних систем "на догоду батьку" і після того пішов у професію мрії.

Працював у штаті або на фрілансі для різних видань і агенств: від журналу "Пенсія" до українського агентства УНІАН і міжнародних Associated Press, Reuters. 10 років віддав виданню Lb.ua.

У 2020 році перейшов у hromadske як відеограф.

Працював у гарячих точках: під час Революції гідності та на війні з 2014 року. Зокрема, був в Іловайському котлі, звідки виходив разом із українськими добровольцями.

Указом Петра Порошенка в 2015 нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.

Був одружений, мав чотрирьох синів.

Левін був співзасновником журналістського проекту AFTERILOVAISK та соціального проекту "Батьківський клуб".

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Макс Левін зник на лінії фронту під Києвом.

Востаннє він виходив на зв’язок 13 березня у Вишгородському районі під столицею. На той момент він був у районі бойових дій із фотокамерою.

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Теги: Макс Левід, журналіст, загибель, війна
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