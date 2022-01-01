На Волинському напрямку ознак формування наступу не спостерігають, – Генштаб

Триває тридцять восьма доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.У Генштабі розповіли про ситуацію на різних напрямках станом на 12 годину 2 квітня.Інформують, зокрема, що ворог має наміри щодо оточення угрупування Об’єднаних сил і виходу на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей.З метою сковування дій наших військ буде продовжувати утримання окремих рубежів на тимчасово зайнятих територіях Київської та Чернігівської областей, імовірно, в районах у безпосередній близкості від державного кордону України (з Республікою Білорусь та Російською Федерацією відповідно).Наознак формування наступальних угруповань з боку противника не спостерігають. У підрозділах збройних сил Республіки Білорусь тривають посилені заходи оперативної та бойової підготовки. Ворог здійснює нарощування системи протиповітряної оборони у прикордонних районах з нашою Державою.Напротивник продовжує переміщення окремих підрозділів на територію Республіки Білорусь. З метою уповільнення просування наших підрозділів окупанти здійснюють мінування покинутих позицій, шляхів висування, елементів транспортної інфраструктури та техніки, що не підлягає евакуації.Наворог продовжує утримувати окремі підрозділи зі складу 41-ї загальновійськової армії для блокування міста Чернігова. За наявною інформацією основна частина угрупування окупантів вже зосереджена для відходу на територію Російської Федерації.на територію Курської області Російської Федерації вивели частину підрозділів зі складу 2-ї загальновійськової армії. Інші підрозділи перебувають у готовності до висування в напрямку російського кордону.Наворог продовжує блокувати місто Харків. Намагається продовжити наступ на Ізюмському напрямку.Напротивник зосереджує основні зусилля на взятті під контроль населених пунктів Рубіжне, Северодонецк, Попасна, Троїцьке, Авдіївка, Мар’їнка, Красногорівка. Намагається встановити повний контроль над містом Маріуполь.Наворог проводить штурмові дії з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області.У складі угруповань окупаційних сил до виконання бойових завдань на території нашої Держави залучили до 75 БТГр, на відновленні боєздатності перебуває до 34 БТГр, повністю знищені – 16 БТГр (інформацію уточнюють).