Обстріл Миколаївської ОДА: кількість загиблих зросла до 33
Сьогодні, 11:51
Рятувальники продовжують розбирати конструкції та вилучати з-під завалів тіла загиблих у будівлі Миколаївської ОДА.
Про це інформує ДСНС України.
Станом на ранок 2 квітня відомо про 33 загиблих осіб та 34 постраждалих.
Від ДСНС залучили 35 осіб та 9 одиниць техніки.
Нагадаємо, окупанти 29 березня вдарили по Миколаєву: влучили в будівлю обласної державної адміністрації.
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Про це інформує ДСНС України.
Станом на ранок 2 квітня відомо про 33 загиблих осіб та 34 постраждалих.
Від ДСНС залучили 35 осіб та 9 одиниць техніки.
Нагадаємо, окупанти 29 березня вдарили по Миколаєву: влучили в будівлю обласної державної адміністрації.
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