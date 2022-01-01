Обстріл Миколаївської ОДА: кількість загиблих зросла до 33





Про це інформує ДСНС України.



Станом на ранок 2 квітня відомо про 33 загиблих осіб та 34 постраждалих.



Від ДСНС залучили 35 осіб та 9 одиниць техніки.



Нагадаємо, окупанти 29 березня вдарили по Миколаєву: влучили в будівлю обласної державної адміністрації.









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