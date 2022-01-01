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«Афганізації» й тривалого конфлікту не буде»: Подоляк про війну РФ проти України

«Афганізації» й тривалого конфлікту не буде»: Подоляк про війну РФ проти України
Радник керівника Офісу президент Михайло Подоляк спрогнозував подальші дії армії Росії.

Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.

«Афганізації» й тривалого, виснажливого для Росії конфлікту не буде», - зазначив Подоляк.

На його думку, РФ піде з усіх територій, крім півдня та сходу, та спробує там наглухо окопатися, поставити ППО, різко знизити втрати й диктувати свої умови.

«Тому без важкої зброї нам точно не обійтися, якщо ми хочемо деблокувати схід та Херсон і відправити росіян якомога далі», - наголосив радник очільника ОП.

«До речі (якщо хтось не зрозумів), «афганізація» - це коли йде саме потужний партизанський опір по всій країні, який завдає агресору великих втрат протягом багатьох місяців чи навіть років і тим самим суттєво послаблює міць армії окупанта. Саме такі дії мали місце при спробі Радянського союзу контролювати Афганістан - афганські партизани роками нищили та послаблювали радянських окупантів. Як наслідок послабили РФ в цілому. Деякі наші партнери вважали, що щось подібне може мати місце в сьогоднішній Україні. Росіяни вважають інакше», - написав Подоляк.

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Теги: Михайло Подоляк, прогноз, війна
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