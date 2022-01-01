«Афганізації» й тривалого конфлікту не буде»: Подоляк про війну РФ проти України

Радник керівника Офісу президентспрогнозував подальші дії армії Росії.Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.«Афганізації» й тривалого, виснажливого для Росії конфлікту не буде», - зазначив Подоляк.На його думку, РФ піде з усіх територій, крім півдня та сходу, та спробує там наглухо окопатися, поставити ППО, різко знизити втрати й диктувати свої умови.«Тому без важкої зброї нам точно не обійтися, якщо ми хочемо деблокувати схід та Херсон і відправити росіян якомога далі», - наголосив радник очільника ОП.«До речі (якщо хтось не зрозумів), «афганізація» - це коли йде саме потужний партизанський опір по всій країні, який завдає агресору великих втрат протягом багатьох місяців чи навіть років і тим самим суттєво послаблює міць армії окупанта. Саме такі дії мали місце при спробі Радянського союзу контролювати Афганістан - афганські партизани роками нищили та послаблювали радянських окупантів. Як наслідок послабили РФ в цілому. Деякі наші партнери вважали, що щось подібне може мати місце в сьогоднішній Україні. Росіяни вважають інакше», - написав Подоляк.