Генштаб оприлюднив нові дані про загальні втрати ворога





Про це повідомляє



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.04 орієнтовно склали:



‒ особового складу - близько 17800 осіб,

‒ танків ‒ 631 од,

‒ бойових броньованих машин ‒ 1776 од,

‒ артилерійських систем – 317 од,

‒ РСЗВ - 100 од,

‒ засоби ППО - 54 од,

‒ літаків – 143 од,

‒ гелікоптерів – 134 од,

‒ автомобільної техніки - 1236 од,

‒ кораблі /катери - 7 од,

‒ цистерн з ПММ - 76,

‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня - 87.

‒ спеціальна техніка - 24.

‒ пускові установки ОТРК/ТРК - 4.



Дані постійно уточнюють. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила 17800 солдатів та сотню систем залпового вогню.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.04 орієнтовно склали:‒ особового складу - близько 17800 осіб,‒ танків ‒ 631 од,‒ бойових броньованих машин ‒ 1776 од,‒ артилерійських систем – 317 од,‒ РСЗВ - 100 од,‒ засоби ППО - 54 од,‒ літаків – 143 од,‒ гелікоптерів – 134 од,‒ автомобільної техніки - 1236 од,‒ кораблі /катери - 7 од,‒ цистерн з ПММ - 76,‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня - 87.‒ спеціальна техніка - 24.‒ пускові установки ОТРК/ТРК - 4.Дані постійно уточнюють. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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