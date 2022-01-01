 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Генштаб оприлюднив нові дані про загальні втрати ворога

Генштаб оприлюднив нові дані про загальні втрати ворога
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила 17800 солдатів та сотню систем залпового вогню.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.04 орієнтовно склали:

‒ особового складу - близько 17800 осіб,
‒ танків ‒ 631 од,
‒ бойових броньованих машин ‒ 1776 од,
‒ артилерійських систем – 317 од,
‒ РСЗВ - 100 од,
‒ засоби ППО - 54 од,
‒ літаків – 143 од,
‒ гелікоптерів – 134 од,
‒ автомобільної техніки - 1236 од,
‒ кораблі /катери - 7 од,
‒ цистерн з ПММ - 76,
‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня - 87.
‒ спеціальна техніка - 24.
‒ пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Дані постійно уточнюють. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Генштаб, втрати, ворог, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Обстріл Миколаївської ОДА: кількість загиблих зросла до 33
Сьогодні, 11:51
«Афганізації» й тривалого конфлікту не буде»: Подоляк про війну РФ проти України
Сьогодні, 11:24
Загинув молодий воїн з Волині: у одному з районів оголосили триденну жалобу
Сьогодні, 10:52
Війна в Україні: як минула ніч у різних регіонах
Сьогодні, 09:59
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Навіть перед донькою соромно, що мови не знаю»: переселенці у Луцьку вперше зібралися на розмовний клуб української
Нарешті і на Волині: автівки п'яних водіїв вилучатимуть для ЗСУ
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У 2022 році на вступників до вишів чекає Національний мультипредметний тест: що це
Сьогодні, 12:43
Обстріл Миколаївської ОДА: кількість загиблих зросла до 33
Сьогодні, 11:51
Генштаб оприлюднив нові дані про загальні втрати ворога
Сьогодні, 11:40
«Афганізації» й тривалого конфлікту не буде»: Подоляк про війну РФ проти України
Сьогодні, 11:24
Загинув молодий воїн з Волині: у одному з районів оголосили триденну жалобу
Сьогодні, 10:52
Схожі новини
Генштаб оприлюднив нові дані про втрати Росії у війні Генштаб оприлюднив нові дані про втрати Росії у війні
30 березень, 10:29
Опромінені росіяни у Білорусі, запланований референдум та нав'язування російської: Генштаб про ситуацію на вечір 1 квітня Опромінені росіяни у Білорусі, запланований референдум та нав'язування російської: Генштаб про ситуацію на вечір 1 квітня
01 квітень, 19:20
Росіяни відступають та вивозять награбоване на вкрадених цивільних автівках Росіяни відступають та вивозять награбоване на вкрадених цивільних автівках
01 квітень, 06:53
На Волинському напрямку залишається високою імовірність залучення білорусів у війну, – Генштаб На Волинському напрямку залишається високою імовірність залучення білорусів у війну, – Генштаб
28 березень, 01:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У 2022 році на вступників до вишів чекає Національний мультипредметний тест: що це
Сьогодні, 12:43
 0
Обстріл Миколаївської ОДА: кількість загиблих зросла до 33
Сьогодні, 11:51
 0
Генштаб оприлюднив нові дані про загальні втрати ворога
Сьогодні, 11:40
 0
«Афганізації» й тривалого конфлікту не буде»: Подоляк про війну РФ проти України
Сьогодні, 11:24
 0
Загинув молодий воїн з Волині: у одному з районів оголосили триденну жалобу
Сьогодні, 10:52
 0
Медіа
відео
1/8