Генштаб оприлюднив нові дані про загальні втрати ворога
Сьогодні, 11:40
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила 17800 солдатів та сотню систем залпового вогню.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.04 орієнтовно склали:
‒ особового складу - близько 17800 осіб,
‒ танків ‒ 631 од,
‒ бойових броньованих машин ‒ 1776 од,
‒ артилерійських систем – 317 од,
‒ РСЗВ - 100 од,
‒ засоби ППО - 54 од,
‒ літаків – 143 од,
‒ гелікоптерів – 134 од,
‒ автомобільної техніки - 1236 од,
‒ кораблі /катери - 7 од,
‒ цистерн з ПММ - 76,
‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня - 87.
‒ спеціальна техніка - 24.
‒ пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
Дані постійно уточнюють. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.04 орієнтовно склали:
‒ особового складу - близько 17800 осіб,
‒ танків ‒ 631 од,
‒ бойових броньованих машин ‒ 1776 од,
‒ артилерійських систем – 317 од,
‒ РСЗВ - 100 од,
‒ засоби ППО - 54 од,
‒ літаків – 143 од,
‒ гелікоптерів – 134 од,
‒ автомобільної техніки - 1236 од,
‒ кораблі /катери - 7 од,
‒ цистерн з ПММ - 76,
‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня - 87.
‒ спеціальна техніка - 24.
‒ пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
Дані постійно уточнюють. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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