У 2022 році на вступників до вишів чекає Національний мультипредметний тест: що це





Про це повідомило Міністерство освіти та науки України, передає



Національний мультипредметний тест буде відбуватися у формі комп’ютерного онлайн-тестування з трьох предметів (українська мова, математика, історія України). Для різних спеціальностей будуть встановлені різні вагові коефіцієнти оцінок з цих предметів.



Для вступу на бакалаврат потрібні будуть: результати тесту + мотиваційний лист + заява. Подання документів і підтвердження місця навчання буде здійснюватися через інтернет.



Для вступу в коледж та ЗВО для деяких спеціальностей буде проведений творчий конкурс.



Для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра передбачається проведення спрощених аналогів ЄВІ, ЄФВВ ㅡ магістерського комплексного тесту (МКТ) для спеціальностей «Право», «Міжнародне право» та магістерського тесту навчальної компетентності (МТНК) для кон’юнктурних спеціальностей, які будуть проводитись подібно до НМТ. Для інших спеціальностей вступ відбуватиметься за результатами фахового іспиту в закладі освіти.



В інших важливих питаннях буде максимально збережено усталені правила та схеми організації роботи, зазначає МОН. Адресне розміщення бюджетних місць, широкий конкурс, відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції, вступ для здобуття другої освіти, подання 5 заяв на бюджетні місця та до 20 заяв у цілому тощо будуть реалізовуватись відповідно до раніше ухвалених рішень. Терміни вступної кампанії можуть змінюватись у разі несприятливої безпекової ситуації.



А як завершити цей навчальний рік?



Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет підписав наказ про затвердження Методичних рекомендацій, де закладам загальної середньої освіти радять:



- самостійно визначити день завершення освітнього процесу у 2021/2022 навчальному році;

- забезпечити виконання освітніх та навчальних програм, навчального плану через ущільнення навчального матеріалу, організацію самостійної навчальної діяльності учнів, додаткових консультацій онлайн.



Оцінювання школярів (зокрема підсумкове) у разі потреби може проводитися дистанційно, а складання ДПА цього року скасоване.



Також в умовах воєнного стану важливо в установленому порядку перевести учнів на наступний рік навчання, видати свідоцтва або табелі, а також документи про здобуття освіти. Свідоцтво може видати школа за місцем постійного чи тимчасового проживання (якщо дитину зараховано до нової школи). Усі діти, які навчаються зараз не у своїх школах, перебувають за кордоном та продовжують навчатися дистанційно, отримають документ про завершення навчального року. Незалежно від форми навчання (онлайн, офлайн, змішане), результати будуть зараховані.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У 2022 році для здобуття вищої освіти в Україні буде проведений Національний мультипредметний тест (НМТ). Його проведуть замість традиційного Зовнішнього незалежного оцінювання, яке цього року не вдається організувати в умовах війни.Про це повідомило Міністерство освіти та науки України, передає Громадське Національний мультипредметний тест буде відбуватися у формі комп’ютерного онлайн-тестування з трьох предметів (українська мова, математика, історія України). Для різних спеціальностей будуть встановлені різні вагові коефіцієнти оцінок з цих предметів.Для вступу на бакалаврат потрібні будуть: результати тесту + мотиваційний лист + заява. Подання документів і підтвердження місця навчання буде здійснюватися через інтернет.Для вступу в коледж та ЗВО для деяких спеціальностей буде проведений творчий конкурс.Для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра передбачається проведення спрощених аналогів ЄВІ, ЄФВВ ㅡ магістерського комплексного тесту (МКТ) для спеціальностей «Право», «Міжнародне право» та магістерського тесту навчальної компетентності (МТНК) для кон’юнктурних спеціальностей, які будуть проводитись подібно до НМТ. Для інших спеціальностей вступ відбуватиметься за результатами фахового іспиту в закладі освіти.В інших важливих питаннях буде максимально збережено усталені правила та схеми організації роботи, зазначає МОН. Адресне розміщення бюджетних місць, широкий конкурс, відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції, вступ для здобуття другої освіти, подання 5 заяв на бюджетні місця та до 20 заяв у цілому тощо будуть реалізовуватись відповідно до раніше ухвалених рішень. Терміни вступної кампанії можуть змінюватись у разі несприятливої безпекової ситуації.Міністр освіти і наукипідписав наказ про затвердження Методичних рекомендацій, де закладам загальної середньої освіти радять:- самостійно визначити день завершення освітнього процесу у 2021/2022 навчальному році;- забезпечити виконання освітніх та навчальних програм, навчального плану через ущільнення навчального матеріалу, організацію самостійної навчальної діяльності учнів, додаткових консультацій онлайн.Оцінювання школярів (зокрема підсумкове) у разі потреби може проводитися дистанційно, а складання ДПА цього року скасоване.Також в умовах воєнного стану важливо в установленому порядку перевести учнів на наступний рік навчання, видати свідоцтва або табелі, а також документи про здобуття освіти. Свідоцтво може видати школа за місцем постійного чи тимчасового проживання (якщо дитину зараховано до нової школи). Усі діти, які навчаються зараз не у своїх школах, перебувають за кордоном та продовжують навчатися дистанційно, отримають документ про завершення навчального року. Незалежно від форми навчання (онлайн, офлайн, змішане), результати будуть зараховані.

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