Загинув молодий воїн з Волині: у одному з районів оголосили триденну жалобу
Сьогодні, 10:52
Загинув воїн із села Судче, що на Любешівщині, Владислав Оніщук, 1998 року народження.
Про це повідомив голова Любешівської громади Олег Кух.
За його словами, військовий загинув 31 березня 2022 року у результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Новомиколаївка Вітовського району Миколаївської області.
"Гірко та несправедливо втрачати найкращих - наших захисників-Героїв. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким. Розділяю Ваш біль та горе. Низький уклін та світла пам’ять Герою, що поклав своє життя за Україну", - написав Олег Кух.
Він додав, що від сьогодні, 02 , 03, 04 квітня, у Камінь-Каширському районі оголосили триденну жалобу.
Відповідний наказ підписали Камінь-Каширська районна військова адміністрація у зв'язку із загибеллю Владислава Оніщука.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним загиблого та вдячність батькам за відданого державі сина!
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Про це повідомив голова Любешівської громади Олег Кух.
За його словами, військовий загинув 31 березня 2022 року у результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Новомиколаївка Вітовського району Миколаївської області.
"Гірко та несправедливо втрачати найкращих - наших захисників-Героїв. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким. Розділяю Ваш біль та горе. Низький уклін та світла пам’ять Герою, що поклав своє життя за Україну", - написав Олег Кух.
Він додав, що від сьогодні, 02 , 03, 04 квітня, у Камінь-Каширському районі оголосили триденну жалобу.
Відповідний наказ підписали Камінь-Каширська районна військова адміністрація у зв'язку із загибеллю Владислава Оніщука.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним загиблого та вдячність батькам за відданого державі сина!
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