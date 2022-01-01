Загинув молодий воїн з Волині: у одному з районів оголосили триденну жалобу

Загинув воїн із села Судче, що на Любешівщині,, 1998 року народження.Про це повідомив голова Любешівської громадиЗа його словами, військовий загинув 31 березня 2022 року у результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Новомиколаївка Вітовського району Миколаївської області."Гірко та несправедливо втрачати найкращих - наших захисників-Героїв. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким. Розділяю Ваш біль та горе. Низький уклін та світла пам’ять Герою, що поклав своє життя за Україну", - написав Олег Кух.Він додав, що від сьогодні, 02 , 03, 04 квітня, у Камінь-Каширському районі оголосили триденну жалобу.Відповідний наказ підписали Камінь-Каширська районна військова адміністрація у зв'язку із загибеллю Владислава Оніщука.