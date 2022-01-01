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Загинув молодий воїн з Волині: у одному з районів оголосили триденну жалобу

Загинув молодий воїн з Волині: у одному з районів оголосили триденну жалобу
Загинув воїн із села Судче, що на Любешівщині, Владислав Оніщук, 1998 року народження.

Про це повідомив голова Любешівської громади Олег Кух.

За його словами, військовий загинув 31 березня 2022 року у результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Новомиколаївка Вітовського району Миколаївської області.

"Гірко та несправедливо втрачати найкращих - наших захисників-Героїв. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким. Розділяю Ваш біль та горе. Низький уклін та світла пам’ять Герою, що поклав своє життя за Україну", - написав Олег Кух.

Він додав, що від сьогодні, 02 , 03, 04 квітня, у Камінь-Каширському районі оголосили триденну жалобу.

Відповідний наказ підписали Камінь-Каширська районна військова адміністрація у зв'язку із загибеллю Владислава Оніщука.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним загиблого та вдячність батькам за відданого державі сина!

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Теги: Владимлав Оніщук, загибель, війна
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