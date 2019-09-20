Унікальний випадок та висока майстерність: житомирські десантники знищили два ворожі гвинтокрили

З початком відкритого російського вторгнення підрозділи Десантно-штурмових військ Збройних Сил України знищили чималу кількість озброєння, військової техніки та живої сили, в тому числі і вертольотів армійської авіації противника.Зокрема, учора, 1 квітня, за підтвердженнями даними, військовослужбовці 95 окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил України збили два транспортно-бойових вертольоти Мі-8 ЗС Російської Федерації.Про це повідомляє служба зв’язків з громадськістю Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.Вертольоти були знищені в районі Харківщини розрахунком вітчизняного переносного противотанкового ракетного комплексу “Корсар”.Це по суті перший випадок, коли з ПТРК успішно знищено повітряну ціль!Після ураження ракетою, некерований повітряний противник завалившись набік при падінні зіштовхнувся з летівшим позаду своїм же гвинтокрилом", - йдеться у повідомленні.На відео палають вертольоти противника після "успішного" приземлення.