Генерал-майор СБУ в запасі хотів незаконно виїхати з України





Про це повідомляють на



В умовах воєнного стану генерал-майор використав підроблені документи аби потрапити до Угорщини через пункт пропуску «Тиса», що на Закарпатті.



Зокрема, він надав фальшиву довідку про, нібито, непридатність до військової служби та «понизив» себе у званні до рядового.



За цим фактом слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань у Львові внесли відомості до ЄРДР за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.



Проводять невідкладні слідчі (розшукові) дії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Державне бюро розслідувань учора, 1 квітня, під час спроби незаконного перетину державного кордону України затримало офіцера запасу СБУ.Про це повідомляють на сайті структури.В умовах воєнного стану генерал-майор використав підроблені документи аби потрапити до Угорщини через пункт пропуску «Тиса», що на Закарпатті.Зокрема, він надав фальшиву довідку про, нібито, непридатність до військової служби та «понизив» себе у званні до рядового.За цим фактом слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань у Львові внесли відомості до ЄРДР за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.Проводять невідкладні слідчі (розшукові) дії.

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