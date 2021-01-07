Генерал-майор СБУ в запасі хотів незаконно виїхати з України

Генерал-майор СБУ в запасі хотів незаконно виїхати з України
Державне бюро розслідувань учора, 1 квітня, під час спроби незаконного перетину державного кордону України затримало офіцера запасу СБУ.

Про це повідомляють на сайті структури.

В умовах воєнного стану генерал-майор використав підроблені документи аби потрапити до Угорщини через пункт пропуску «Тиса», що на Закарпатті.

Зокрема, він надав фальшиву довідку про, нібито, непридатність до військової служби та «понизив» себе у званні до рядового.

За цим фактом слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань у Львові внесли відомості до ЄРДР за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.

Проводять невідкладні слідчі (розшукові) дії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ДБР, СБУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Навіть перед донькою соромно, що мови не знаю»: переселенці у Луцьку вперше зібралися на розмовний клуб української
Нарешті і на Волині: автівки п'яних водіїв вилучатимуть для ЗСУ
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Унікальний випадок та висока майстерність: житомирські десантники знищили два ворожі гвинтокрили
Сьогодні, 09:13
Директор підприємства присвоїв 400 тисяч на ремонті волинської лікарні
Сьогодні, 08:59
Генерал-майор СБУ в запасі хотів незаконно виїхати з України
Сьогодні, 08:40
Вперше за час війни США допоможуть передати Україні танки, - NYT
Сьогодні, 07:33
Україна зробила би НАТО набагато сильнішим, – Зеленський
Сьогодні, 07:20
Схожі новини
У Львові слідчий СБУ віддав 24 кг арештованого золота та срібла попередньому власнику У Львові слідчий СБУ віддав 24 кг арештованого золота та срібла попередньому власнику
07 січень, 2021, 01:30
Відомі імена волинських СБУшників, яких затримали за фінансування тероризму у великих розмірах Відомі імена волинських СБУшників, яких затримали за фінансування тероризму у великих розмірах
04 квітень, 2020, 09:14
У Луцьку «контррозвідника» СБУ зловили на хабарі у декілька тисяч доларів. ФОТО У Луцьку «контррозвідника» СБУ зловили на хабарі у декілька тисяч доларів. ФОТО
06 лютий, 2020, 20:05
Місяць переховувався у лісі: на Рівненщині поліцейські затримали уродженця Дніпропетровщини Місяць переховувався у лісі: на Рівненщині поліцейські затримали уродженця Дніпропетровщини
31 березень, 22:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Унікальний випадок та висока майстерність: житомирські десантники знищили два ворожі гвинтокрили
Сьогодні, 09:13
 0
Директор підприємства присвоїв 400 тисяч на ремонті волинської лікарні
Сьогодні, 08:59
 0
Генерал-майор СБУ в запасі хотів незаконно виїхати з України
Сьогодні, 08:40
 0
Вперше за час війни США допоможуть передати Україні танки, - NYT
Сьогодні, 07:33
 0
Україна зробила би НАТО набагато сильнішим, – Зеленський
Сьогодні, 07:20
 0
Медіа
відео
1/8