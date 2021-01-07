Генерал-майор СБУ в запасі хотів незаконно виїхати з України
Сьогодні, 08:40
Державне бюро розслідувань учора, 1 квітня, під час спроби незаконного перетину державного кордону України затримало офіцера запасу СБУ.
Про це повідомляють на сайті структури.
В умовах воєнного стану генерал-майор використав підроблені документи аби потрапити до Угорщини через пункт пропуску «Тиса», що на Закарпатті.
Зокрема, він надав фальшиву довідку про, нібито, непридатність до військової служби та «понизив» себе у званні до рядового.
За цим фактом слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань у Львові внесли відомості до ЄРДР за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.
Проводять невідкладні слідчі (розшукові) дії.
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Про це повідомляють на сайті структури.
В умовах воєнного стану генерал-майор використав підроблені документи аби потрапити до Угорщини через пункт пропуску «Тиса», що на Закарпатті.
Зокрема, він надав фальшиву довідку про, нібито, непридатність до військової служби та «понизив» себе у званні до рядового.
За цим фактом слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань у Львові внесли відомості до ЄРДР за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.
Проводять невідкладні слідчі (розшукові) дії.
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