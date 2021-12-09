Директор підприємства присвоїв 400 тисяч на ремонті волинської лікарні

Директора волинського підприємства підозрюють у службовому підробленні та заволодінні майже 400 тисяч гривень бюджетних коштів.Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.Слідство вважає, що керівник господарського товариства, яке у 2020 році виконувало роботи із реконструкції приміщень Нововолинської центральної міської лікарні, складав та підписував акти приймання виконаних будівельних робіт та довідки про їхню вартість із внесеними до них неправдивими відомостями.Згодом з'ясувалося, що деякі роботи взагалі виконані не були.Проте на підставі підроблених документів на рахунки підприємства було зайво перераховано майже 400 тисяч гривень.Триває досудове розслідування.Вирішують питання про обрання посадовцю запобіжного заходу.