Директор підприємства присвоїв 400 тисяч на ремонті волинської лікарні

Директор підприємства присвоїв 400 тисяч на ремонті волинської лікарні
Директора волинського підприємства підозрюють у службовому підробленні та заволодінні майже 400 тисяч гривень бюджетних коштів.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

Слідство вважає, що керівник господарського товариства, яке у 2020 році виконувало роботи із реконструкції приміщень Нововолинської центральної міської лікарні, складав та підписував акти приймання виконаних будівельних робіт та довідки про їхню вартість із внесеними до них неправдивими відомостями.

Згодом з'ясувалося, що деякі роботи взагалі виконані не були.
Проте на підставі підроблених документів на рахунки підприємства було зайво перераховано майже 400 тисяч гривень.

Триває досудове розслідування.

Вирішують питання про обрання посадовцю запобіжного заходу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: лікарня, Нововолинськ, 400 тисяч, привласнення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Навіть перед донькою соромно, що мови не знаю»: переселенці у Луцьку вперше зібралися на розмовний клуб української
Нарешті і на Волині: автівки п'яних водіїв вилучатимуть для ЗСУ
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Унікальний випадок та висока майстерність: житомирські десантники знищили два ворожі гвинтокрили
Сьогодні, 09:13
Директор підприємства присвоїв 400 тисяч на ремонті волинської лікарні
Сьогодні, 08:59
Генерал-майор СБУ в запасі хотів незаконно виїхати з України
Сьогодні, 08:40
Вперше за час війни США допоможуть передати Україні танки, - NYT
Сьогодні, 07:33
Україна зробила би НАТО набагато сильнішим, – Зеленський
Сьогодні, 07:20
Схожі новини
Волинські лікарі-проктологи прооперували одразу 7 пацієнтів. ФОТО Волинські лікарі-проктологи прооперували одразу 7 пацієнтів. ФОТО
09 грудень, 2021, 13:41
Помер волинянин, який потрапив у ДТП в Нововолинську Помер волинянин, який потрапив у ДТП в Нововолинську
26 жовтень, 2021, 19:29
На Волині ще одна лікарня прийматиме «ковідних» хворих На Волині ще одна лікарня прийматиме «ковідних» хворих
07 жовтень, 2021, 16:55
У мережі розкритикували бирки для новонароджених у лікарні Нововолинська У мережі розкритикували бирки для новонароджених у лікарні Нововолинська
13 вересень, 2021, 17:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Унікальний випадок та висока майстерність: житомирські десантники знищили два ворожі гвинтокрили
Сьогодні, 09:13
 0
Директор підприємства присвоїв 400 тисяч на ремонті волинської лікарні
Сьогодні, 08:59
 0
Генерал-майор СБУ в запасі хотів незаконно виїхати з України
Сьогодні, 08:40
 0
Вперше за час війни США допоможуть передати Україні танки, - NYT
Сьогодні, 07:33
 0
Україна зробила би НАТО набагато сильнішим, – Зеленський
Сьогодні, 07:20
 0
Медіа
відео
1/8