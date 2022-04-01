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Вперше за час війни США допоможуть передати Україні танки, - NYT

Вперше за час війни США допоможуть передати Україні танки, - NYT
США вперше за час війни допоможуть союзникам передати Україні радянські танки.

Про це повідомляє NYT з посиланням на представника влади США на умовах анонімності, пише Українська правда.

За словами чиновника, рішення США виступити посередником для допомоги в передачі танків ухвалене у відповідь на запит президента Володимира Зеленського.

Чиновник сказав, що постачання розпочнеться найближчим часом, але відмовився повідомити, скільки танків буде відправлено або з яких країн вони надійдуть.

Як зазначається, танки "дозволять Україні завдавати далекобійних артилерійських ударів по російських об'єктах на Донбасі".

NYT пише, що прибуття танків може стати ще однією ознакою нової фази війни.

30 березня Міністерство оборони Росії заявило, що її війська виконали "основні завдання" на київському та чернігівському напрямках та перегруповуються для захоплення Донбасу повністю.

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Теги: Росія, Україна, війна
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